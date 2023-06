Ein Psychologe, seine Ex-Frau, ein Pfarrer und eine Polizistin - was wie der Beginn eines abgedroschenen Witzes klingt, bildet in der Paramount-Serie "Kohlrabenschwarz" eine seltsame private Ermittlereinheit. Herauskommt Streaming-Unterhaltung in bester "Eberhofer"-Tradition.

"Du warst ein ganz arg böses Kind": Was wie ein aus der Zeit gefallener Tadel in bester "Struwwelpeter"-Manier klingt, entpuppt sich im deutschen Paramount-Original "Kohlrabenschwarz" (ab 8. Juni bei Paramount+) als tödliches Versprechen. Dabei hat Stefan Schwab ( Michael Kessler) mit seinem Job als Polizeipsychologe eigentlich abgeschlossen, und nach der Trennung von seiner Frau ( Bettina Zimmermann) zieht ihn erst recht nichts mehr in die alte Heimat. Doch Gewalttaten, die sich offenbar an alten Sagen und Mythen orientieren, rufen Schwab auf Bitten seines alten Freundes, Kommissar Falbner ( Jürgen Tonkel), wieder auf den Plan.

Trotz nebelverhangener Sümpfe, düsteren Kellergruften und blutig inszenierter Morde erwartet das Publikum in "Kohlrabenschwarz" recht bodenständige Unterhaltung. Wem bewährte Krimi-Kost wie "Hubert und Staller" und der provinzielle Charme und lockere Witz der Eberhofer-Filme zusagen, wird auch an der sechsteiligen Paramount-Serie Gefallen finden. Die Serie spielt bewusst mit Krimiklischees, auch wenn sie hier und da konfrontativer und frecher ausfallen hätte können. Zudem werden Stereotype des vermeintlich einfach gestrickten Landlebens durchexerziert: Dann reicht die Ankündigung eines vegetarischen Freitags in der Kantine schon als Drohgebärde.

Axel Millberg auf Konfrontation mit dem "Psychodödel"

Das Ensemble jedenfalls scheint seinen Spaß an der Produktion zu haben. An der Seite von Psychologe Schwab findet sich mit Pfarrer Franz ( Peter Ketnath), dem neuen Partner von Schwabs Ex-Frau, und Kommissarin Anna Leitner ( Bettina Lamprecht) eine kleine, verschworene Einheit zusammen. Auch die Verflossene des Polizeipsychologen, die hippieske Susanne, die auf Globuli und Räucherstäbchen schwört, gesellt sich hin und wieder zu den Nachforschungen dazu.

Mal mit, mal ohne die Hilfe von Polizist Falbner legt sich die private Ermittlertruppe auf die Lauer - und bekommt es wahlweise mit dem "Kraxelmann", einem magischen Ziegenfell und einem Türknauf mit unglaublichen Fähigkeiten zu tun. Außerdem darf sich "Tatort"-Star Axel Milberg als dauergrantelnder Polizeipräsident Kroiss mit dem "Psychodödel" Schwab herumärgern.