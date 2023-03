Muhammad Ali gilt gemeinhin als bester Boxer aller Zeiten. Eine neue Serie soll nun an das Leben und die Karriere der Sportikone erinnern. An "Excellence: 8 Fights" ist unter anderem "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page beteiligt.

"Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene", beschrieb Muhammad Ali einst seinen Kampfstil. Über rund 15 Jahre beherrschte er seinen Sport und gilt bis heute als bester Boxer aller Zeiten. Das Internationale Olympische Komitee wählte ihn sogar zum "Sportler des Jahrhunderts". Einem Bericht des US-Branchenmagazins "Deadline" zufolge hat der US-Streamer Peacock nun eine Serie über die Karriere und das Leben des Sportlers in Auftrag gegeben. "Excellence: 8 Fights" basiert auf der Biografie "Ali: Ein Leben" von Jonathan Eig.

"Excellence: 8 Fights" soll Alis innere Kämpfe zeigen

Maßgeblich beteiligt am neuen Serienprojekt sind der preisgekrönte "BlacKkKlansman"-Co-Autor Kevin Willmott, Schauspieler Morgan Freeman sowie Filmproduzentin Lori McCreary. "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page und seine Freundin, Schauspielerin Emily Brown, sind ebenfalls involviert. Wer Muhammad Ali verkörpern wird, ist aktuell ebenso unklar wie der Rest der Besetzung.

Kevin Willmott zeichnet für das Drehbuch verantwortlich, das sich an acht entscheidenden Momenten in Alis ikonischem Leben abarbeitet. Zwar steigt der Boxer in jeder Episode in den Ring, was jedoch zusätzlich im Vordergrund steht, sind die inneren Kämpfe, die der Weltstar zeitlebens auszufechten hatte - auch außerhalb des Rings. Bis heute gilt der Boxer als eine der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.