Die "Witcher"-Saga wird fortgesetzt - allerdings unter völlig neuen Vorzeichen. Technisch setzt Entwickler CD Projekt Red künftig auf die Unreal Engine 5. Und auch bei der Hauptfigur deutet sich ein Wechsel an.

Gerüchte über eine "The Witcher"-Fortsetzung kursieren schon seit einiger Zeit, nun hat CD Projekt Red im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) 22 in San Francisco bestätigt: Eine neue Saga beginnt!

Diese wird jedoch unter völlig anderen Vorzeichen entstehen: Einerseits verabschiedet sich der polnische Entwickler und Publisher von der hauseigenen Red Engine, die zuletzt in "Cyberpunk 2077" zum Einsatz kam - und auch noch bei der angekündigten Erweiterungen verwendet wird. Stattdessen hat man eine technologische Partnerschaft mit Epic Games ("Fortnite") geschlossen, die auf 15 Jahre (!) angelegt ist. Bedeutet: Nicht nur das neue "Witcher"-Game wird mit der leistungsstarken Unreal Engine 5 umgesetzt, man wolle auch die Laufzeitumgebung der Programmier-Plattform gemeinsam weiterentwickeln.

"Von Beginn an haben wir keine typische Lizenzvereinbarung in Betracht gezogen", kommentiert Pawel Zawodny, Technikchef von CD Projekt Red. Zumal es für den polnischen Publisher. "Für uns war es von entscheidender Bedeutung, dass die technische Richtung unseres nächsten Spiels so früh wie möglich festgelegt wird, da wir in der Vergangenheit viele Ressourcen und Energie darauf verwendet haben, die Red Engine mit jeder weiteren Veröffentlichung eines Spiels weiterzuentwickeln und anzupassen. Diese Zusammenarbeit ist besonders spannend, weil sie die Vorhersehbarkeit und Effizienz der Entwicklung erhöht und uns gleichzeitig Zugang zu den modernsten Spielentwicklungs-Tools gewährt."

Ist sie die neue Hauptfigur?

Zum anderen kündigt sich ein Wechsel bei der Hauptfigur an. Bereits in der Vergangenheit deutete CD Projekt Red immer wieder an, den Hexer Geralt von Riva den wohlverdienten Ruhestand genießen zu lassen. Obwohl es keine offiziellen Informationen über Inhalt, Release-Datum oder belieferte Gaming-Systeme gibt, vermuten viele Fans, dass man beim nächsten "Witcher"-Game Ciri spielen werde. Die Grundlage dafür liefert das veröffentlichte Artwork: Es zeigt ein Katzen-Medaillon, dass die Prinzessin von Cintra in den Buchvorlagen trägt.