Angesichts eines möglichen neuen EU-Gesetzes zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz zieht OpenAI den Rückzug aus Europa in Erwägung. Der Gründer des ChatGPT-Anbieters sehe im derzeitigen Entwurf eine "Überregulierung".

Der ChatGPT-Anbieter OpenAI droht angesichts der geplanten KI-Regulierungen der Europäischen Union mit einem Rückzug aus Europa. "Der derzeitige Entwurf des EU-KI-Gesetzes wäre eine Überregulierung", befand Sam Altman, Mitgründer und Chef der Microsoft-Beteiligung OpenAI, bei einer Veranstaltung in London am Mittwoch. Altman erklärte, die Skepsis von OpenAI beziehe sich auf die Einstufung von "Hochrisikosystemen" in der derzeitigen Fassung des Gesetzes.

Es gebe "technische Grenzen für das, was möglich ist", erklärte der ChatGPT-Macher im Hinblick auf die geplanten Vorschriften. "Entweder sind wir in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen - oder eben nicht", sagte Altman. "Wenn wir sie erfüllen können, werden wir es tun, und wenn nicht, werden wir den Betrieb einstellen."

EU plant Artificial Intelligence Act

Angesichts potenzieller Gefahren durch Künstliche Intelligenz plant die EU derzeit einen sogenannten Artificial Intelligence Act, der die Bereitstellung und Verwendung von Programmen wie ChatGPT regulieren soll. Unter anderem sieht der Gesetzesentwurf vor, dass Unternehmen wie OpenAI verwendetes urheberrechtlich geschütztes Material offenlegen müssen.

Bereits seit einigen Monaten schlägt ChatGTP (und das darunterliegende Sprachmodell GPT-3), der Prototyp eines Chatbots, hohe Wellen. Die kostenlose Technik macht es mittels künstlicher Intelligenz möglich, verschiedenste Texte durch händische Anweisungen erstellen zu lassen.