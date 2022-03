Der Moderator Daniel Hartwich hat Corona. In der kommenden Ausgabe der RTL-Tanzshow "Let's Dance" am Freitag wird er also nicht auf der Bühne stehen können. RTL sucht derzeit einen Ersatz.

Die 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" steht wahrlich unter keinem guten Stern: Seit Ausstrahlungsstart im Februar mussten mehrere Promis und Profi-Tänzer wegen eines positiven Corona-Tests zwangsweise pausieren. Nun hat es auch noch den Moderator Daniel Hartwich getroffen. Dies teilte der Sender am Dienstagmorgen auf Instagram mit. "Schlagfertig und immer gerne für einen Spruch in Richtung Herrn Llambi zu haben: So kennen wir Daniel Hartwich", heißt es in dem Text zu einem Sendungsfoto des 43-Jährigen: "In Show 5 müssen wir auf die lustigen Sprüche aber leider verzichten, denn auch Daniel Hartwich wurde leider positiv getestet und muss eine Show pausieren." Wer seinen Platz an der Seite von Moderatorin Victoria Swarovski einnehmen wird, steht noch nicht fest: "Das geben wir rechtzeitig bekannt", schreibt RTL und ergänzt: "Erst einmal gute Besserung an dich, Daniel!" Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Let's Dance (@letsdance) "Vielleicht 1-2 Wochen komplett auf die Show verzichten" Erst am Montag hatte der Zirkusartist René Casselly seine Infektion mit Covid-19 öffentlich gemacht. Zuvor hatte es die Profis Kathrin Menzinger, Andrzej Cibis und Malika Dzumaev, die Promis Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Timur Ülker und Hardy Krüger jr. sowie den Juror Joachim Llambi getroffen. Unter dem jüngsten RTL-Post sammeln sich inzwischen zahlreiche Genesungswünsche für Daniel Hartwich: "Oh nein! Gute Besserung lieber Daniel du wirst sowas von fehlen", schreibt Tanzprofi Kathrin Menzinger. Jury-Mitglied Motsi Mabuse wünscht: "Gute Besserung". Manche überlegen allerdings auch, ob es nicht klüger wäre, eine Zeitlang zu pausieren: "Vielleicht 1-2 Wochen komplett auf die Show verzichten, anstatt das jede Woche jemand positiv ist?", schreibt eine Nutzerin. "Let's Dance" läuft derzeit immer freitags, 20.15 Uhr, bei RTL.