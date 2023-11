Eine tolle Nachricht für alle Fans des Filmklassikers "Karate Kid": Wie Sony bekannt gab, wird Ralph Macchio im neuen Film erneut als Daniel LaRusso zu sehen sein - gemeinsam mit Schauspiellegende Jackie Chan.

Im Herbst 2022 verkündete Sony Pictures einen neuen "Karate Kid"-Film für 2024. Bislang hielt sich das Unternehmen bedeckt, was die Besetzung anging. Doch "Entertainment Weekly" hakte letztes Jahr trotzdem bei Ralph Macchio nach, der in den Filmen die Rolle Daniel LaRusso spielte. "Ich habe keine weiteren Informationen", erklärte er damals dem Portal. Nun ist die Katze aus dem Sack: Macchio wird tatsächlich im neuen "Karate Kid"-Film zu sehen sein.

Laut einem Bericht von "Entertainment Weekly" wird der 62-Jährige erneut Daniel LaRusso spielen. Doch das ist nicht alles - auch Schauspiellegende Jackie Chan ist mit von der Partie. Er war bereits im "Karate Kid"-Reboot (2010) zu sehen, die Hauptrolle übernahm damals Jaden Smith, der Sohn von Will Smith. Chan wird erneut die Rolle des Mr. Han übernehmen.

Wer wird der neue Karate Kid?

Der Film soll am 13. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Rob Lieber ("Peter Rabbit") wird das Drehbuch schreiben. Als Regisseur wird Jonathan Entwistle ("I Am Not Okay With This") fungieren. Wer sonst noch im Film zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass sich das Studio momentan in einer "globalen Casting-Suche" für den neuen Karate Kid befindet.

Von Daniel LaRusso hat sich Macchio nie wirklich verabschiedet, er spielt den Charakter auch im Netflix-Hit "Cobra Kai". Die Serienfortsetzung setzt 34 Jahre nach dem ersten Film ein, auch William Zabka ist in der Rolle des Johnny Lawrence dort zu sehen. Im Januar 2023 wurde verkündet, dass die Serie um eine finale sechste Staffel verlängert wird.