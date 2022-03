Vor einem Monat wurden Kylie Jenner und Travis Scott zum zweiten Mal Eltern. Der kleine Junge hörte auf den Namen Wolf. Nun aber haben sich die Eltern noch mal umentschieden.

Wenn Eltern sich für einen Namen ihres neugeborenen Babys entschieden haben, so ist dies für gewöhnlich eine Entscheidung fürs Leben. Doch nicht, wenn es sich bei den Eltern um amerikanische Promis handelt: Am 22. Februar 2022 wurden Kylie Jenner und Travis Scott zum zweiten Mal Eltern. Der kleine Junge hörte bislang auf den Vornamen Wolf. Doch einen Monat nach der Geburt entschieden sich der Reality-Star ("Keeping Up with the Kardashians") und der Rapper noch einmal um. Dies teilte Jenner am Montag in ihrer Instagram-Story mit.

"Zu eurer Info: Der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf", schrieb Jenner in Weiß auf schwarzem Grund. Dahinter setzte sie zwei nervös lächelnde Emojis. Die 24-Jährige erklärt weiter: "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er der richtige ist." Sie wollte dies mitteilen, weil sie den Namen Wolf derzeit noch überall sehe und lese. Welchen alternativen Namen der kleine Junge nun trägt, gab sie bislang noch nicht bekannt.

Darüber hinaus postete Jenner ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Bauchs, auf dem zwei kleine Babyfüschen abstellt sind. Außerdem teilte sie den Link zu einem YouTube-Video mit dem Titel "To Our Son" ("Für unseren Sohn"). Der knapp zehnminütige Clip fasste die Schwangerschaft vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Schreien des Neugeborenen zusammen. Auch einige berühmte Familienangehörige, darunter Kylies Mutter Kris Jenner sowie ihre Geschwister Kim, Khloé und Kourtney Kardashian und Kendall Jenner, kommen zu Wort. Immer wieder ist auch ihre inzwischen vierjährige Tochter Stormi zu sehen.