Margot Robbie statt George Clooney: Nach Informationen des Branchenblatts "Deadline" hat Warner Bros. einen neuen "Ocean's Eleven"-Film in der Pipeline - und die Australierin soll die Hauptrolle übernehmen.

Steven Sonderberghs Gauner-Film-Remake "Ocean's Eleven" wurde 2001 nicht zuletzt dank der überragenden Besetzung - unter anderem George Clooney, Brat Pitt, Julia Roberts und Matt Damon - zur Blaupause für einen modernen Heist-Movie. Nach zwei Fortsetzungen sowie dem Spin-off "Ocean's 8" (2018) laufen nun offenbar die Planungen zu einem neuen "Ocean's Eleven" - mit Margot Robbie ("The Suicide Squad") in der Hauptrolle. Laut Informationen des Branchenblatts "Deadline" befinde sich der Gaunerfilm aktuell bei Warner Bros. in "aktiver Entwicklung" - grünes Licht gab es offenbar noch nicht.

Die Regie soll offenbar der vierfache Emmy-Gewinner Jay Roach - der mit der damals Oscar-nominierten Robbie auch für "Bombshell" (2019) zusammenarbeitete - übernehmen. Angeblich spielt das Drehbuch von Carrie Solomon im Europa der 1960er-Jahre, nähere Informationen bleiben vorerst unter Verschluss. Margot Robbie soll neben der Hauptrolle auch als Co-Produzentin tätig sein. Laut "Deadline" plant Warner Bros. aktuell mit einem Produktionsstart im Frühjahr 2023.

Robbie ist gut ausgelastet

Margot Robbie ist derzeit groß im Geschäft: Für den ebenfalls von Warner Bros. produzierten "Barbie" von Greta Gerwig, der im Sommer 2023 in den US-Kinos anlaufen soll, stand sie ebenfalls vor der Kamera. Zudem wird die 31-Jährige Australierin in David O. Russells "Amsterdam", Damien Chazelles "Babylon" sowie Wes Andersons "Asteroid City" und Justin Kurzels "Ruin" zu sehen sein.