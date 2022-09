"Mangold ist totgegangen, Mike Cees ist totgegangen ..." Da will Zoff-"König" Eric Sindermann natürlich mithalten! Und gräbt schon mal fleißig seine eigene Grube für den "Sommerhaus"-Friedhof der viel zu früh verstorbenen Karrieren ...

Es war ja im Grunde nur eine Frage der Zeit. Dass es dann aber doch so schnell ging?! Alles ist aus bei "Sommerhaus der Stars"-Albtraum-Paar Eric und Katha - schon in Folge 3. Der Reality-"König" machte während der Sendung Schluss. Der Move stand wahrscheinlich auf seiner Bucket List! "Wir machen beide Schluss! Scheißegal!", entfuhr es Eric, nachdem sie mit ihrem unaufhörlichen Gezeter den Haussegen im "Sommerhaus" vollends in Schieflage gebracht hatten. "Herzlichen Glückwunsch, Eric, im Fernsehen Schluss gemacht! Das ist sogar ein Tiefpunkt für dich!", stellte seine frischgebackene Ex-Freundin verheult fest.

Also ist es jetzt endlich aus zwischen den Streithähnen? Und kehrt Ruhe in die berühmte Bocholter WG ein? Jein! Eric zog sich auf die Couch zurück. Man könne ja mal eine Nacht drüber schlafen. Womöglich hat er es sich bald schon wieder anders überlegt. Einen wirklichen Anlass gab es für die Trennung ja auch nicht. Zumindest keinen, der nicht schon tausendmal vor allen durchgekaut worden wäre.

"Zerstörte Karrieren" im "Sommerhaus der Stars": "Bei euch ist Endstufe!"

Dafür erhielt das Publikum von Eric ein paar mehr oder weniger interessante Informationen über seine (Ex-)Freundin. Die sei nämlich gar nicht so ein Engel und habe schon länger ein Faible für Prominente. Ihr Ex etwa sei ein bekannter DJ: "Ich hasse es, wenn sie sagt: 'Ich bin die normale Frau vom Volk!' Da könnte ich kotzen!" Bei einer Wissensfrage zum Thema Mykologie ließ Eric zudem das Publikum wissen: "Schatz, du hattest doch selber schon 'nen Pilz!" Und weil Katha Speisen wie Matjes in Milchreis-Chilicreme oder cremiges Wurstwasser nicht so recht munden wollten, ätzte er: "Normalerweise hast du doch sonst auch keinen Würgereflex!" Too much information!

Nach ewigem Hin und Her heulte Katha schließlich in ihr Kopfkissen, und Antonia (mehr als leicht genervt: "Bei euch ist Endstufe!") versuchte zu trösten. Doch Eric hatte noch nicht genug und verfolgte beide ins Schlafzimmer: "Du willst mich zerstören, Katha! Das, was du machst, ist meine Karriere zerstören!", wetterte er mit Versweis auf zwei unrühmliche Ex-"Sommerhaus"-Bewonner. "Sie sagt Sachen, die nicht stimmen, das ist ein Imageschaden für mich. Mangold ist totgegangen, Mike Cees ist totgegangen ... Warum bist du mit mir zusammen, wenn ich ein Monster bin?"

Ja, warum eigentlich? Zumal Kathas Eltern ihr sogar Geld angeboten hatten, wenn sie nicht ins "Sommerhaus" geht, wie sie verriet. Deren Prognose: Er wird sie fertigmachen und danach Schluss machen! Damit lagen Herr und Frau Hambuechen ja fast richtig. Waren nur etwas zu optimistisch. Tja, hätte sie mal auf Mama und Papa gehört, doch Eric zuliebe willigte Katha ein, denn der sei pleite. Jetzt habe sie sich "vor Deutschland blamiert" und könne "keine Führungsposition mehr einnehmen".

Späte Einsicht: "Du hast mich doch nur mitgenommen, um mich hier drin fertigzumachen!", schimpfte die Analystin. Sie sei mal eine starke Frau gewesen, jetzt nur noch ein Häufchen Elend: "Fünf Monate Beziehung mit ihm, was er aus mir gemacht hat ..!"

50 Shades of Basler: "Oh, Mario!"

Ganz anders sieht es bei Mario Basler und seiner Doris aus. Bei "Team Nikotin" scheint im "Sommerhaus" regelrecht der zweite Frühling ausgebrochen zu sein. Während Mario Eric (vergebens) Beziehungstipps gab ("Irgendeiner muss den ersten Schritt machen! Sag: 'Es war scheiße von mir! Sorry, du hast recht, und ich hab meine Ruhe!'"), wurde Doris richtig wuschig auf ihren "heißen" Gatten: "Komm, wir gehen ins Gestrüpp hier, putz ich dich mal weg!", schlug der Ex-Fußballprofi vor - galant wie eh und je. "Oder ich dich!", erwiderte Doris. "Zehn Sekunden, bis ich die Hose unten hab, ist alles schon erledigt!", trübte Basler die Vorfreude.

Na, Lust auf noch mehr Baslersches Bettgeflüster? Kein Problem: "Ich hab die Doris mal massiert - aufm Tisch", verriet der 53-Jährige vor versammelter Mannschaft. "Und dann musste die drauf, weil ich geil geworden bin!" Entsetzen bei Bauer Patrick: "Oh, Mario!", rollte der mit den Augen. "Jetzt sag aber nicht, du hast noch nie auf'm Tisch gevögelt!", entfuhr es dem rolligen Raucher. Offenbar nicht: "Ihr seid doch pervers: Die Küche ist bei uns zum Kochen da, und das Bett zum Schlafen!" Dementsprechend wollten Patrick und Antonia von Marios Trecker-Vorschlägen nach dem Motto "Ein Bett im Kornfeld" auch nichts wissen ...

Jägerlatein mit Kader Loth

Dann eben nicht. Immerhin hatten der Bauer und seine "Frau" Glück im Spiel: Bei "Paar-Wash" sollten die Promis hoch in der Luft ein völlig verdrecktes Auto waschen und damit Buchstaben freilegen, die ein Lösungswort ergaben. Einzige Hilfsmittel dazu: Mini-Schwämmchen. Wie ein Basler am Massagetisch riss sich Patrick sein T-Shirt vom Leibe und beschleunigte den Waschvorgang erheblich, was den Landeiern den Sieg einbrachte. "Wie bist du eigentlich so schlau geworden?", freute sich Antonia.

Dicke Luft dagegen bei Reality-Urgestein Kader Loth und ihrem "Isi": "Warum hab ich dich überhaupt mit? Ich krieg gleich echt Migräne!", nervte die 49-Jährige. Dabei glänzte sie selbst hauptsächlich mit Unwissenheit: "Substantiv? Ich kenn das Wort Konstantiv! Substantiv, hat das was mit Mathe zu tun?" Auch schön: "Arschgeweih? Er ist doch kein Jäger, woher soll er das wissen?"