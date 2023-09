Die Gerüchteküche brodelte bereits, nun ist es Gewissheit: Mit "Hackney Diamonds" bringen die Rolling Stones ein neues Album mit neuen eigenen Songs heraus. Am Mittwoch soll es Details in Form eines Livestreams geben. Neben Jagger und Richards auch dabei: Jimmy Fallon.

Die Fans können es kaum glauben: Tatsächlich bringen die Rolling Stones erstmals seit 18 Jahren wieder ein neues Album mit eigenen Songs heraus, das auf den Namen "Hackney Diamonds" hören wird. Dies kündigten die Rocker bereits am Montag an. Nun sollen in Kürze weitere Details folgen: Mick Jagger, Ronnie Wood und Keith Richards haben einen Livestream aus dem Londoner Bezirk Hackney geplant und wollen über das "neue Album, die neue Musik und eine neue Ära" sprechen. Der Stream wird von keinem geringeren als US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon moderiert und wird am Mittwoch, 6. Juli, ab 15.30 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Bei "Hackney Diamonds", dem insgesamt 31. Studioalbum der legendären Rockband, handelt es sich um die erste Platte mit eigenen Songs seit "A Bigger Bang" von 2005. Auf "Blue & Lonesome" (2016) coverte die Band ausschließlich Blues-Songs. Außerdem handelt es sich bei der neuen Veröffentlichung um das erste Album seit dem Ableben von Stones-Veteran Charlie Watts, der im Jahr 2021 verstarb.

Falsche Anzeige

Bereits seit Ende August verdichteten sich die Hinweise auf eine neue Stones-Platte. Unter falschem Namen schalteten die Band-Mitglieder eine Werbeanzeige in der Lokalzeitung "Hackney Gazette". Dort wurde für die fiktive Firma "Hackney Diamonds" geworben und unter anderem auf den Song "Satisfaction" angespielt. Im September 2023 sollte der Laden angeblich öffnen, auch das legendäre Zungen-Logo der Band und die Zahl 1962 - das Gründungsjahr der Stones - waren zu sehen.