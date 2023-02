Deichkind machen seit über zwei Jahrzehnten Deichkind-Sachen. Da ist viel Party, viel Konsum, viel Gaga-Kram, und manchmal sind da auch wirklich geniale Momente, die über den flüchtigen Tech-Rap-Spaß hinausgehen. Wir blicken zurück und erinnern an Deichkind-Lieder, die für immer in unseren Köpfen bleiben. Richtig gutes Zeug!

Sie begannen als relativ "normale" Hamburger Rapcrew, inzwischen sind Deichkind ein vielschichtiges Konzeptkunst-Projekt, das auch bei Hipstern und Pop-Avantgardisten hoch im Kurs steht. Was sie machen, ist im Einzelnen oft kaum zu entschlüsseln, aber irgendwie treffen Kryptik Joe und Co. doch immer einen Nerv. Zur Veröffentlichung des Albums "Neues vom Dauerzustand" erinnern wir an einige besonders denkwürdige Tracks aus den letzten gut 20 Jahren.

Bon Voyage (feat. Nina MC)

Die frühen 2000-er, Hiphop-Deutschland hört die Beginner, Fettes Brot, Fünf Sterne deluxe und Eins Zwo. Irgendwo in diesem Dunstkreis tauchen dann auch Deichkind auf. "Bon Voyage" mit Gastsängerin Nina wurde im Jahr 2000 zum ersten großen Hit der Hamburger Rap-Formation. "Nicke mit dem Beat und beweg dein' Arsch, wenn das Deichkind am Mic ist, bon voyage!" Das war irgendwie lustig und schräg, dabei auch sehr eingängig, musikalisch aber nicht außergewöhnlich - und inhaltlich ging's auch recht flach zu. Eigentlich unglaublich, dass das dieselbe Band war, wenn man Deichkind heute hört. Aber "Bon Voyage" gehört eben auch zur Geschichte dieser Crew. Hier fing alles an.

Limit

"Wo bin ich? Schon am Limit?" Nein, noch lange nicht. Mit "Limit" vom Album "Noch fünf Minuten, Mutti!" (2002) verschoben Deichkind ihre Grenzen deutlich. Für viele, die zwei Jahre zuvor bei "Bon Voyage" noch abgewunken hatten, wurde dieser Titel zu einem echten Erweckungsmoment. Es ging immer noch um den "dicken Beat" und den "Superbass", vorgetragen wurde der Text auch hier wieder in Rap-Form, aber die Musik drumherum - man denke an den brutal knarzenden Electro-Beat - war bereits Lichtjahre von dem entfernt, was Deichkind in den Anfangstagen spielten. Im Space-Roboter-Video entdeckten Kryptik Joe und Co. außerdem ihre Vorliebe für skurrile Verkleidungen. Heute, gut 20 Jahre später, kann man sagen: "Limit" war definitiv richtungsweisend. "Setz dich hin und schnall' dich an, weil uns jetzt nichts mehr halten kann!"

Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)

Nach zwei Alben und mit neuem Personal - Sebastian "Porky" Dürre stieg 2005 ein - wagten Deichkind 2006 den "Aufstand im Schlaraffenland". Der Song jener Ära, der besonders hängenblieb, natürlich: "Remmidemmi". Im Geiste nicht weit weg von den Beastie Boys und "(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)", stürzten sich Deichkind in eine dieser völlig überdrehten Weltflucht-Sausen, die inzwischen typisch sind für die Band. "Schmeiß' die Möbel aus dem Fenster / Wir brauchen Platz zum Dancen / Yippie Yippie Yeah Yippie Yeah / Krawall und Remmidemmi!" Ein echter Smasher. Und ein frühes Beispiel für einen Deichkind-Song, bei dem man sich fragt: Was wollen die uns damit sagen? Wen wollen die hier eigentlich verarschen?

Arbeit nervt

Was ist so geil an Deichkind? Viele Menschen, auch unter den Fans, können es wahrscheinlich gar nicht so genau benennen. Vielleicht ist es die Tatsache, dass Deichkind mit ihrer Musik ganz seltsame versteckte Regionen im Gehirn erreichen, an die keine andere Musik herankommt. Dass sie Gefühle oder Gefühlslagen so unmittelbar und entlarvend auf den Punkt bringen, dass es einfach funkt, egal ob bei Priester, Putzfrau, Pizzabäcker oder Proktologe. Zum Beispiel mit "Arbeit nervt" (2008). Völlig enthemmt feiern Deichkind ihre Arbeit-ist-scheiße-Party inklusive Bierdusche, dazu hüpft auch Ferris MC alias Ferris Hilton in den abgedrehten Videos herum. Die Botschaft: Na ja, Arbeit nervt halt. Oder steckt doch mehr dahinter? An die recht konventionelle Hamburger Rapcrew der Anfangstage erinnert hier jedenfalls nichts mehr. In den späten 2000-ern wandeln sich Deichkind endgültig zum multimedialen Konzeptkunst-Projekt mit unendlich großem Interpretations-Spielraum.

Leider geil

Von wegen entlarvend: In der Hinsicht haben es Deichkind wohl mit keinem Titel besser getroffen als 2012 mit "Leider geil", einer ganz eigenwilligen Konsum-Kritik mit Herz für den inneren Schweinehund - wenn man es denn so lesen will. So oder so, es gibt wahrscheinlich niemanden auf der Welt, der sich nicht irgendwie von diesem Stück ertappt fühlen müsste: "Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil / Schlecht für dein Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil." Einer der ganz großen Deichkind-Hits und eigentlich sogar ein bisschen mehr - "Leider geil" ist inzwischen Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs und war 2012 sogar Jugendwort des Jahres in Österreich.

Richtig gutes Zeug

Deichkind lieben pseudo-prollige Party-Songs, nach wie vor ist auf fast jedem Album einer zu finden - auf "Wer sagt denn das?" (2019) etwa der Electropunk-Stampfer "Keine Party". Ein anderer, seit Jahren sehr beliebter Themenkomplex: Konsum, Dekadenz und Übersättigung. "Richtig gutes Zeug", ebenfalls vom Album "Wer sagt denn das?", sticht da besonders hervor. Ferris MC ist seit 2018 nicht mehr dabei, dafür blödeln Deichkind mit Schauspiel-Star Lars Eidinger im KaDeWe herum. Die Band, wie so oft, bis zur Unkenntlichkeit verhüllt, Eidinger mit Tintenfisch in der Nase. "Richtig gutes Zeug, ich krieg' die Tür nicht mehr zu!"

In der Natur

Deichkind und ihr durchgestylter "Tech-Rap" (so nennen sie die Musik selbst) - das ist etwas für die City, für Hamburg oder Berlin. Aber weil sie den Stilbruch so lieben, unternahmen sie zuletzt dann doch einen Ausflug ins Grüne. "In der Natur" (vom gerade veröffentlichten Album "Neues vom Dauerzustand"), eine doppelbödige Liebeserklärung an Wald und Wiese mit Schutzanzug und Pestizid-Keule. Da gibt's keine Hafermilch und keine Heizung, stattdessen nur "Gekrabbel und Gestrüpp". In der Natur, könnte man sagen, ist es ganz schön nervig und ekelhaft. Aber weil Deichkind nicht irgendwer sind, meinen sie das vielleicht auch wieder ganz anders. Dazu ein irrwitziges post-apokalyptisches Musikvideo mit jodelndem Stand-up-Paddler und der musikalisch raffinierteste Track, den man bis jetzt überhaupt von Deichkind gehört hat - auch wieder so ein Song, an den man sich noch lange erinnern wird.