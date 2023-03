Ein Chefmonster hautnah: Mr. Lordi, Frontsänger der finnischen Heavy-Metal-Band Lordi, traf einige Fans bei einem Meet and Greet auf dem Bavaria Filmplatz. Dabei sprach er auch über das neue Album "Screem Writers Guild".

Was viele nicht wissen: Mr. Lordi, Frontsänger der Band Lordi, hat früher als Lehrer an einer Filmschule gearbeitet, bevor er mit der Heavy-Metal-Band den großen Durchbruch schaffte. Das und mehr erzählte er in einer überschaubaren Runde bei einem Meet and Greet auf dem Bavaria Filmplatz in München, welches von Rock Antenne organisiert wurde. Mehr als vier Stunden sei er in der Maske gesessen, um in bekannter Lordi-Manier seine Fans zu begrüßen.

Das Endergebnis konnte sich sehen lassen: In einem wie immer selbst entworfenen Kostüm, hohen Absätzen, aufwendigem Make-Up und mit viel Latex im Gesicht empfing das Chefmonster die Gruppe in einer schaurigen Kulisse, die dem Set eines Horrorfilms ähnelte. Dunkel und abgeschirmt vom Tageslicht, als würde er sich von der Sonne verstecken wollen - deswegen passte das stürmische und graue Wetter ideal zur Veranstaltung.

Seine gruselige Erscheinung sollte einen nicht täuschen: Gut gelaunt bestaunte er die Kostüme seiner Fans, die für den Anlass extra verkleidet und geschminkt wurden. Er nahm sich Zeit für Fotos und beantwortete geduldig alle Fragen. Schließlich wollten die Meet-and-Greet-Gewinner so viel wie möglich über ihr Idol erfahren. Die Neugierde schien Mr. Lordi nicht zu stören, er witzelte mit seinen Fans und unterhielt sich angeregt mit ihnen.

"Die Platte selbst ist kein Konzeptalbum"

Auch die Tatsache, dass er zwischendurch Schwierigkeiten hatte, mit seinen extravaganten Handschuhen die Trinkflasche zu öffnen, schien ihn nicht aus der Ruhe zu bringen. Die allgemeine Stimmung war genauso cool und gelassen wie Mr. Lordi selbst. Der Mann hat keine Scheu, die Tore zu seiner schaurigen Welt zu öffnen.

Die dunkle Filmstadt-Szenerie passte nur zu Lordi, sondern speziell auch zum neuen Album "Screem Writers Guild" (erhältlich ab 31. März). Angelehnt ist der Titel an die Drehbuchautoren-Gilde "Screen Writers Guild" aus dem alten Hollywood. "Die Platte selbst ist kein Konzeptalbum im eigentlichen Sinne, aber sie spielt natürlich mit der Filmthematik", erklärt Mr. Lordi.

Die einzelnen Songs erinnern an das Flair von Horrorfilmen, wodurch der Sänger die Zuhörer in seine schaurig-gruselige Fantasie einlädt und Fans die Möglichkeit haben, in Mr. Lordis Horrorkopfkino einzutauchen. Wer die Idee für das Album hatte? "Ich", erklärt Mr. Lordi lachend, "ich bin immer derjenige, der Schuld an diesen ganzen Ideen hat."

"Back to the roots"

Und was können die Fans laut dem Chefmonster von dem neuen Album erwarten? "Ich habe versucht, ein klassisches Lordi-Album zu schreiben", erläutert der Sänger, der gebürtig Tomi Putaansuu heißt. Das letzte Album ("Lordiversity", 2021) liege nun zwei Jahre zurück und bisher habe sich die Band bei jeder neuen Platte an verschiedene Richtungen und Stile gewagt. Nun sei es an der Zeit, sich musikalisch den Lordi-Anfängen zu widmen - oder wie es Mr. Lordi selbst beschrieb: "Back to the roots".

Dieses Konzept sei ihm bei diesem Album sehr wichtig gewesen, weil die Band seinerzeit durch Musik bekannt wurde, die stets mit gruseligen Elementen verbunden war. Es wird also definitiv laut und düster auf "Screem Writers Guild" - hymnische Melodien, Wortspiele und kräftiger Gesang inklusive. Zudem seien die Songs an den "Hard Rock und Heavy-Metal" der 1980er-Jahre angelehnt und würden "einzelne Storys erzählen".

Mr. Lordi: "Einige Lieder stellen Horrorgeschichten dar, was bereits bei vielen bisherigen Lordi-Songs der Fall ist. Aber gerade bei diesem Album wird das bei fast allen Stücken so sein. Der Hauptfokus ist darauf gelegt." Für "Screem Writers Guild" habe er sich von klassischen Horrorfilmen und deren Figuren inspirieren lassen, die Fans der finnischen Band auf der Platte heraushören werden.

Entstehung und Durchbruch

Die Band Lordi wurde 1992 von Mr. Lordi gegründet und nach seinem Spitznamen benannt. Nachdem Lordi vier Jahre als Soloprojekt betrieben wurde, entstand daraus eine Band. Lordi versuchte daraufhin, einen Plattenvertrag zu erhalten, was sich aufgrund des sehr eigentümlichen Band-Konzepts jedoch als schwierig herausstellte. Bis heute entwirft der Sänger alle Kostüme selbst, in der Maske benötigt er im Schnitt vier Stunden.

Erst zehn Jahre später erhielt die Gruppe einen ersten Plattenvertrag; 2006 holten Lordi beim "Eurovision Song Contest" sensationell den Sieg, seitdem kennt man Lordi auch jenseits der Rockwelt. Mit dem Song "Hard Rock Hallelujah" erreichten sie damals 292 Punkte. Seitdem bespielen Lordi die großen Bühnen auf der ganzen Welt, wenn auch nicht mehr in der gleichen Besetzung.