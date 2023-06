Beim Screenforce Days 2023 kündigte ProSieben neue Show-Formate an: Komikerin Carolin Kebekus bittet gemeinsam mit ihrem Bruder David unter anderem zu einem prominenten Geschwisterduell.

Unter dem Motto "Wir gegen die! Die Geschwistershow!" bitten die Komikerin Carolin Kebekus und ihr Bruder David Kebekus berühmte Geschwisterpaare zum Duell. Die Show wird von Jeannine Michaelsen moderiert und soll im Herbst 2023 bei ProSieben starten. Das gab der Sender am Mittwoch bei den digitalen Screenforce Days 2023 bekannt. Mit dabei sind Schauspielerin Jessica Schwarz mit ihrer Schwester Sandra, Moderator Johannes B. Kerner mit seiner Schwester Julia, "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse mit ihrer Schwester Otlile sowie die Zwillinge und Entertainer Dennis und Benni Wolter. Sie alle treten in zweier Teams gegen die Kebekus-Geschwister an. Ziel ist es, sechs Runden mit Spielen rund um den familiären Zusammenhalt für sich zu entscheiden.

Doch "Wir gegen die! Die Geschwistershow!" ist nicht das einzige Show-Format, auf das sich das ProSieben-Publikum im kommenden Herbst freuen kann: In der Dating-Show "Der Heiratsmarkt" verkuppeln Eltern ihre erwachsenen Single-Kinder. Unter dem Arbeitstitel "Destination X" wiederum schickt eine neue Abenteuer-Reality-Show zehn mutige Reisende in einem verdunkelten Bus auf einen Roadtrip. Ziel ist es, herauszufinden, wo sie gerade sind. Doch nicht alle im Vorfeld gestreuten Hinweise stimmen. Die Sendung startet 2024. Noch in diesem Sommer stellt sich Thilo Mischke dem "ProSieben THEMA: Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?" Insgesamt sind sieben neue Reportagen mit dem preisgekrönten Journalisten geplant.