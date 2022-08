Das "ZDF-Morgenmagazin" bekommt Zuwachs: Schon bald wird Sara El Damerdash in der Früh die wichtigsten Nachrichten live aus dem ZDF-Hauptstudio präsentieren.

Bereits seit 30 Jahren werden im "ZDF-Morgenmagazin" aktuelle Ereignisse aus aller Welt berichtet. Die dreieinhalbstündige Sendung wird immer im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Morgenmagazin" ausgestrahlt. Aktuell besteht das das Moderationsteam aus Dunja Hayali, Mitri Sirin, Harriet von Waldenfels und Andreas Wunn. Nun bekommt das "ZDF-Morgenmagazin" Verstärkung: Sara El Damerdash wird die Nachfolge von Mirjam Meinhardt antreten und die wichtigsten Frühnachrichten präsentieren.

Andreas Wunn ist davon überzeugt, dass das "'Moma'-Moderationsteam" nun "bestens verstärkt" sei. "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am frühen Morgen auf eine ebenso kompetente wie sympathische Moderatorin freuen." Am Montag, 5. September, wird Sara El Damerdash zum ersten Mal in der Nachrichtensendung zu sehen sein.

"Eine spannende journalistische Herausforderung, am frühen Morgen die frischen Informationen aus der Nacht und vom Vorabend zu präsentieren", schwärmt die 34-Jährige über ihre neue Aufgabe, "und dann noch einen aufgeweckten Ausblick auf den Tag zu geben, das macht die Sendung so reizvoll." Die Moderatorin absolvierte bereits ihr Volontariat im ZDF und arbeitete von 2019 bis 2020 als Redakteurin für das "ZDF-Morgenmagazin" und "für heute - in Europa". Ihre Vorgängerin Mirjam Meinhardt ist seit März als Hauptmoderatorin des "ZDF-Mittagsmagazins" im Einsatz.