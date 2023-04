Mit seiner "Souls"-Reihe, "Bloodborne" und "Elden Ring" hat sich From Software einen Ruf als Experte für ebenso bockschwere wie düstere Fantasy-Action-Rollenspiele erarbeitet. Aktuell arbeitet das Team an der etwas eingerosteten Marke "Armored Core" - und zeigt in einem neuen Gameplay-Trailer, dass Fans ein heißes Action-Eisen erwartet.

"Armored Core 5" erschien Anfang 2012 für PS3 und Xbox 360, das Spin-off "Verdict Day" folgte 2013. Seitdem rosteten die Kampfroboter vor sich hin. Zwei Konsolengenerationen später arbeitet Entwickler From Software, berühmt-berüchtigt für seine "Souls"-Spiele, "Bloodborne" und "Elden Ring", am Comeback der mehr als 20 Titel umfassenden Mech-Action-Reihe - und scheint weit fortgeschritten zu sein. "Fires of Rubicon", so der offizielle Titel, soll bereits am 25. August 2023 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen,

Laut Publisher Bandai Namco können sich Gamer "frei durch riesige, dreidimensionale Umgebungen bewegen und dabei rasante Fahrzeugkämpfe erleben. Dank des von FromSoftware sorgfältig entwickelten Spieldesigns bietet das Spiel herausfordernde und unvergessliche Kämpfe, ein neues Fortschrittssystem und ein tiefgreifendes Gameplay, das nun durch das Zusammenstellen von Mechs und den Kampf gegen gewaltige Bosse geprägt wird."

Was damit genau gemeint ist, verdeutlicht ein neuer Gameplay-Trailer voller blitzschneller Mechs, gewaltigen Explosionen und gewaltigen Stahlungetümen. From Software kündigte bereits an, dass sich "Fires of Rubikon" nicht wie ein "Souls"-Titel spielen wird, obwohl die Entwicklung unter der Leitung von "Dark Souls"-Designer Hidetaka Miyazaki begann und seit Ende 2022 von "Sekiro: Shadows Die Twice"-Designer Masaru Yamamura fortgesetzt wird.

Das Spiel ist bereits für 60 Euro auf Steam vorbestellbar. Neben der Download-Version bietet Bandai Namco auch eine physische Box für 70 Euro sowie teure Sammlereditionen für je 250 und 450 Euro an. Diese enthalten unter anderem Modelle der Mechs.