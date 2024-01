In der 100. Folge des ZDF-Quotenhits "Das Traumschiff" stellen gleich mehrere Überraschungsgäste das Leben an Bord auf den Kopf. Der mit Spannung erwartete Gastauftritt von Amira und Oliver Pocher fällt hingegen marginal aus.

Was war das für eine Aufregung: Die inzwischen offen spinnefeind gesinnten Eheleute Amira und Oliver Pocher saßen Mitte November Seite an Seite in der Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" und erspielten 125.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon. Dass sich das Paar zum Zeitpunkt der Aufzeichnung (17. Oktober) bereits alles andere als grün war, ließ sich aufgrund zahlreicher verbaler Scharmützel erahnen.

Am Neujahrstag stand nun der nächste TV-Auftritt der Noch-Eheleute an: Für die 100. Ausgabe des ZDF-Quotenhits "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger waren die beiden ins indonesische Nusantara gereist.

Wer sich der ZDF-Ausstrahlung am Neujahrsabend mit angemessener Boulevardlust genähert hat, wurde allerdings auf die Geduldsprobe gestellt: Bis zum ersten Auftritt der Frischgetrennten verging im Fernwehfilm viel, viel Zeit. Der Rollenumfang, den das Drehbuch von "Traumschiff"-Stammautor Jürgen Werner den Pochers zuweist, fiel angesichts des Boheis im Vorfeld verblüffend schmal aus.

Nichts als Ärger mit den Überraschungsgästen

Stattdessen steht gleich eine ganz Reihe überraschender Gäste im Zentrum des Dramas: Kapitän Parger bringt zur Überraschung der Schiffsbesatzung eine unbekannte Dame mit an Bord: Veronika Bruckner ( Wanda Perdelwitz) hatte den Seemann während seines Landurlaubs kennengelernt. Frisch verliebt lädt Parger sie kurzerhand zur Schiffsreise ein, nicht ahnend, dass ihr Herz eigentlich einem anderen gehört ...

Staff-Kapitän Martin Grimm ( Daniel Morgenroth) begegnet seinem Überraschungsgast weniger wohlgesonnen: Sein Onkel Eduard (der ehemalige "Der Alte"-Darsteller Walter Kreye) wurde vor sechs Monaten aus der Haft entlassen und möchte sich nun bei seinem Neffen entschuldigen. Dass er an Bord ausgerechnet ein Auge auf Monika Liebhold ( Daniela Ziegler), die Mutter von Hoteldirektorin Hanna Liebhold ( Barbara Wussow) wirft, gefällt Martin ganz und gar nicht.

Auch Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle ( Harald Schmidt) plagen Sorgen: Ausgerechnet auf seiner 100. Reise ist Kollegin Katja Keller (Carin C. Tietze) mit an Bord. Der ohnehin schon hypochondrische Mann ist sich sicher: Das bedeutet nichts Gutes für seine Karriere!

So kurz ist Gastauftritt der Pochers

Nach 45 Filmminuten mit traumhaften Landschaftsaufnahmen und teils schwachen Dialogen ist es dann endlich so weit: "Meine Lieben, Wassergymnastik startet in fünf Minuten", verkündet die frohgelaunte Fitnesstrainerin, die von Amira Pocher gespielt wird. Eine zweite kurze Szene zeigt, wie sie die Badegäste (darunter Schifferle und Keller) anleitet, und das war's dann auch schon wieder.

Oliver Pocher hingegen spielt die zumindest für die Handlung nicht ganz unerhebliche Rolle des Ehemanns von Veronika Bruckner. Der kurze Schlagabtausch mit Schlagerstar Florian Silbereisen lässt den hauptberuflichen Komiker jedoch eher blass wirken. Eine große Schauspielkarriere deutet sich in dieser "Traumschiff"-Folge weder bei Frau noch bei Herrn Pocher an.

Starke Quoten trotz schauspielerischer Schwächen

Doch was soll's: Der gelegentliche Auftritt von Gaststars ohne nennenswerte Schauspielerfahrung scheint inzwischen ohnehin Standard beim "Traumschiff" zu sein. Sehr zum Leidwesen von Urgestein Barbara Wussow, die im Interview mit "t-online" kürzlich klagte: "Manche spielen besser, manche schlechter. Das ist ein Beruf, ein harter Beruf, den man ja erlernen muss. Nur weil man ein Gesicht hat und sich vor der Kamera halbwegs natürlich bewegen kann, kann man noch lange keine Rolle spielen."

Das Publikum scheint das hingegen wenig zu stören: Das lassen zumindest die zuletzt sehr stabilen Einschaltquoten für den Traditionsdampfer erahnen. Eine weitere Folge dürfte die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer an Ostern erwarten. Ziel und Besetzung sind noch nicht bekannt.