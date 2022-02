"UFL" will ein Kick von Fans für Fans sein und zu den Wurzeln von Fußballspielen zurückkehren. Ein echter Konkurrent für die "FIFA"-Reihe? Zumindest gibt es erstmals Gameplay zu sehen.

Konkurrenz belebt das Geschäft - zuletzt gab es für EAs "FIFA"-Spiele jedoch keine mehr. Konami deformierte seine angesehene "PES"-Reihe zur technisch und inhaltlich unausgegorenen Free-2-Play-Bolzerei "eFootball 2022", die zu einem der schlechtesten Spiele des Jahres 2021 gewählt wurde. Doch nun betritt ein neuer Player den Platz: "UFL".

Die Fußballsimulation wurde erstmals während der Opening Night Live der gamescom 2021 angekündigt - da war es schon fünf Jahre in Entwicklung. Nun zeigte das eigens dafür gegründete Studio Strikerz, das mittlerweile auf über 200 Mitarbeiter angewachsen ist, erstmals echtes Gameplay - und teile darüber hinaus seine ambitionierten Pläne mit:

"Wir sind Gamer! Wir spielen viel - gelegentlich zu viel - aber eines bleibt unverändert: Wir wissen, was wir mit 'UFL' erreichen wollen. Wir glauben, dass sich die Community nach einer Veränderung gesehnt hat. Unser Ziel mit 'UFL' war es, ein Spiel zu entwickeln, das immun ist gegen die Probleme, die unserer Meinung nach den Fortschritt des Genres derzeit blockieren", so Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc.

Während sich bei der Konkurrenz alles nur noch um Lootboxen und Erlösmodelle drehe, wolle man zurück zu den Wurzeln und ein kompetitives, realistisches und reaktionsschnelles Fußball-Spiel auf den Markt bringen. Das veröffentlichte Video gibt darauf einen kleinen Vorgeschmack.

Ein Verein, viele Jahre

Den Kern des Free-to-Play- und vor allem Fair-to-Play-Titels "UFL" bildet der Online-Multiplayer-Modus "UFL Global Online Football League". Hier können Fans ihren eigenen Club gründen, verwalten und ausbauen, um damit in einem auf Ligen basierenden Matchmaking-System gegen andere Spieler anzutreten. Wie genau das aussehen soll, verriet Strikerz noch nicht. Nur so viel: Im Gegensatz zur Cash-Cow "FIFA Ultimate Team", bei dem Spieler Jahr für Jahr Unsummen in ihr Dreamteam investieren, soll die Online-Welt von "UFL" persistent angelegt, sodass der eigene virtuelle Verein über Jahre wachsen kann.

CR7 und eine Handvoll Vereine

Ebenfalls unbeantwortet ist die Lizenzfrage: Neben prominenten Markenbotschaftern wie Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Roberto Firmino und Oleksandr Zinchenko sind bislang nur wenige Vereine bestätigt, die sich mit aktuellem Kader und Stadion im Spiel wiederfinden. Mit Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sind immerhin zwei Bundesligisten vertreten - der AS Monaco, Besiktas Istanbul, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, Schachtjor Donezk, Sporting Lissabon und West Ham United sind eher dürftige Publikumsmagneten.

Bis zum Release, der noch in diesem Jahr stattfinden soll, werden jedoch noch viele weitere Partnerschaften geschlossen werden, verspricht Eugene Nashilov. Bitter für PC-Besitzer: Dem Magazin "Gamestar" verrieten die Macher: "Im Moment ist geplant, UFL nur auf Konsolen zu veröffentlichen. Es gibt gewisse Probleme mit PC- und Fußball-Simulationsspielen. Bevor wir also eine PC-Version des Spiels ankündigen, wollen wir sicherstellen, dass wir die bestmögliche Lösung für diese Probleme gefunden haben. Das ist etwas, das wir definitiv in Betracht ziehen."