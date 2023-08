Ab Herbst ist ein neues Gesicht in der erfolgreichen Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen: Josefin Bressel spielt die neue Hauptrolle der Alicia. Dafür gibt sie ihren Job als Moderatorin bei einem italienischen Sender auf.

Bis vor Kurzem stand Josefin Bressel noch als Moderatorin für den Südtiroler Sender "Rai" vor der Kamera, nun wird sie ab Herbst in der erfolgreichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") zu sehen sein. Das gab der Sender am heutigen Dienstag bekannt.

Die 31-Jährige absolvierte ihre Schauspielausbildung in Köln, arbeitete dann aber lange beim italienischen Fernsehen. Die Schauspielerin blickt im Interview mit RTL in eine neue berufliche Zukunft und erklärt: "Ich bin super gespannt, was alles auf mich zukommen wird. Ich spiele die Rolle der Alicia, die neu in den Berliner 'GZSZ'-Kiez kommt."

"Alicia steigt mit Pauken und Trompeten ein"

Für ihre Rolle Alicia - die den "GZSZ"-Kiez, "aufmischen wird", wie es vonseiten RTL heißt - wünscht sich Bressel, "dass sie gut am Kolle-Platz Fuß fasst und auch eine schöne Zeit dort haben wird." Den Fans der Daily gibt sie im Interview mit dem Sender einen kurzen Vorausblick auf das, was kommt: "Was ich jetzt schon verraten kann, ist, dass Alicia mit Pauken und Trompeten einsteigt und es zunächst nicht immer leicht haben wird, denn dem Stehauf-Mädchen wird auch mal der ein oder andere Stein in den Weg gelegt - aber Alicia wird das nicht aufhalten!"