Trotz Krankheit wollte er nächstes Jahr noch auf Tournee gehen: Pianist und Komponist George Winston ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Auf seiner offiziellen Internetseite heißt es in einem Statement, dass Winston die vergangenen zehn Jahre gegen Krebs gekämpft habe, aber am Sonntag, 4. Juni, "im Schlaf friedlich und schmerzlos von dieser Welt gegangen" sei. Bekannt wurde der US-Amerikaner durch seine einzigartige Instrumentalmusik, für die er Elemente aus Jazz, R&B und New Age verschmolz.

Winston veröffentlichte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Werke, die Alben "Autumn" (1980) und "Winter into Spring (1982) wurden in den USA mit Platin für über eine Million verkaufter Exemplare ausgezeichnet, für "Forest" wurde er 1995 mit einem Grammy für das beste "New Age Album" prämiert. 1983 gründete er mit Dancing Cat Records seine eigene Plattenfirma, die sich auf hawaiianische Musik spezialisierte.

Mit dem Krebs kämpfte Winston schon länger: 2013 habe er sich einer "Knochenmarktransplantation für das Myelodysplastische Syndrom ( MDS)" unterziehen müssen, so das Statement auf seiner Homepage. Der Eingriff habe "sein Leben dankenswerterweise um zehn Jahre verlängert". Winston habe während seiner Krebsbehandlungen weiterhin neue Musik geschrieben und sei seiner größten Leidenschaft stets treu geblieben.

