Ein Hund als Haustier erfordert viel Zeit und Mühe: Das sollte eigentlich jedem vor der Anschaffung eines tierischen Begleiters klar sein. Insbesondere dann, wenn das zukünftige Herrchen oder Frauchen bereits Erfahrung mit Hunden hat. Im Falle von Danni Büchner sind mangelnde Zeit und Eigeninitiative dennoch der Grund, warum es mit der gewünschten Anschaffung am Ende nicht klappt. In der aktuellen Folge von "Promi sucht Hundeglück" (donnerstags, 21.15 Uhr, SAT.1 Gold) erteilt ihr der Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel eine Absage.

Dabei fängt die Sendung vielversprechend an: Danni Büchner, die durch die Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" ( VOX) bekannt wurde, lebt auch nach dem Tod ihres Mannes Jens auf Mallorca. Gemeinsam mit ihren fünf Kindern, zwei Katzen und zwei Hunden wohnt sie dort in einer Villa samt Garten. Platz wäre noch genug für einen dritten Hund: "Der neue Hund muss klein, lieb, kuschelig, jung, stubenrein und kinderlieb sein", sagt Danni Büchner: "Ein kleiner süßer Wachhund." Obwohl Hundetrainer Bendel daraufhin eine große Mischlingshündin präsentiert, ist die Familie Feuer und Flamme: "Wir wollen Kaia auf jeden Fall haben", schwärmt Danni Büchner.

"Die Geschichte ist ein bisschen blöd gelaufen"

Vorher müssen die Büchners allerdings eine Aufgabe bestehen: "Familie Büchner muss in den nächsten Wochen Kaia besuchen und kennenlernen, mit ihr spazieren gehen, eine immer engere Bindung aufbauen", erklärt Bendel: "Wenn sie das machen und nicht vermasseln, dann kann der Hund bald einziehen."

Dieser Aufgabe sind Danni und ihre Kinder allerdings nicht gewachsen: "Die Geschichte ist ein bisschen blöd gelaufen", gibt sie beim erneuten Besuch des Kamerateams drei Wochen später zu. Ausreden gibt es viele: "Kommunikationsschwierigkeiten, Missverständnisse, die Zeit ..." Die einstündige Fahrtzeit zur Tierschutzstation, in der Kaia derzeit lebt, ließ sich einfach nicht mit dem Alltag der viel beschäftigten Mutter vereinbaren: "Wenn man mir drei, vier Stunden aus meinem Alltag nimmt, ist es sehr schwierig", sagt sie: "Ich war beruflich auch vier Tage nicht zu Hause."

Jochen Bendel: "Ich war schon sauer"

Hundetrainer Bendel zeigte sich im Gespräch mit "Bild" enttäuscht: "Ich bin sehr traurig darüber, dass Danni es nicht geschafft, Kaia zu sich nach Hause zu holen. Sie hat es auf den letzten Metern völlig versemmelt", schimpft er.

Für die vielfache Belastung der alleinerziehenden Mutter hat er durchaus Respekt: "Sie hat mit ihrer Großfamilie so viel um die Ohren. Sie muss die ganze Familie managen, sie hat keine Putzfrau, keine Nannys." Aber: "Das Wohl und Schicksal des Tieres steht für mich an erster Stelle. Da mache ich für keinen Promi der Welt eine Ausnahme." Er klagt: "Ich war schon sauer am Ende. Wir haben alle sehr viel Liebe und Emotionen reingesteckt. Doch Danni war es einfach nicht wichtig genug."

Danni Büchner scheint die Absage derweil zum Umdenken zu bewegen: "Nach langen Überlegungen sind wir leider zu dem Entschluss gekommen, dass ein dritter Hund zurzeit für uns nicht infrage kommt", sagt sie laut "Bild".