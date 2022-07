Rund eine Woche nach dem Tod von Dieter Wedel äußert sich nun sein Sohn: Auf Instagram nahm Dominik Elstner offiziell Abschied und verwies auf das schwierige Verhältnis zu seinem Vater.

Wenige Tage nach Bekanntwerden von Dieter Wedels Tod meldet sich einer seiner Söhne zu Wort: Auf Instagram postete Dominik Elstner ein Foto seines berühmten Vaters. Dazu schrieb er: "Ruhe in Frieden. Auch wenn du nicht der Vater warst, den ich mir gewünscht habe, hast du mich doch in den letzten Jahren positiv überrascht. Danke dafür! Gute Reise, Vater. Ich denke an dich!"

Dominnik Elstner, der 1981 geboren wurde, entstammt einer Beziehung Wedels mit der 2019 verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner. Sie selbst hatte das schwierige Verhältnis zu dem Star-Regisseur einst in einem Interview angesprochen: "Er ist nicht der Vater von Dominik, er ist sein Erzeuger", sagte sie über Wedel.

Viel Zuspruch bei Instagram

Dominik Elstner, der als Fotograf arbeitet, untermauerte ihre Worte 2019 in einem Interview mit dem Magazin "Stern": "Das war in Ordnung für mich, weil er sich nie wirklich um mich gekümmert hat." Auf Instagram erfährt Elstner viel Zuspruch für den Abschiedsgruß an seinen Vater: "Es ist und bleibt dein Vater", kommentiert der Entertainer Julian F. M. Stoeckel: "Ich freue mich, dass du "Frieden" mit ihm gefunden hast!" Der Moderator und Schauspieler Ralph Morgenstern schreibt: "Schöne Worte, mein Lieber."

Dieter Wedel starb am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg. Erst eine Woche später wurde die Todesnachricht vom Landgericht München I mitgeteilt. Am selben Tag sollte in München eigentlich verkündet werden, ob und wann es zum Prozess gegen Dieter Wedel kommt. Bereits seit 2018 war aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Filmemacher ermittelt worden.