2017 wurde bekannt, dass Anne Hathaway an einem "Barbie"-Film von Regisseurin Alethea Jones beteiligt war, doch die Produktion kam nie in die Kinos. Nun bezeichnete die Schauspielerin den geplatzten Film als "Glück" - weil die Version von Greta Gerwig um Längen besser sei.

Manchmal müssen geplatzte Träume nicht das Ende bedeuten. Das fand zumindest Hollywood-Star Anne Hathaway, als sie mit Moderator Josh Horowitz in einem Podcast über einen bestimmten Film sprach: "Barbie". Vor sechs Jahren wirkte die Schauspielerin selbst an einer anderen Produktion über die berühmte Puppe mit, jedoch kam der Film nie in die Kinos. Laut "The Hollywood Reporter" sei Hathaway sogar froh, dass es so passierte.

Der geplatzte Film ermöglichte es nämlich Margot Robbies Produktionsfirma Lucky Chap, Warner Bros. davon zu überzeugen, den Film zu übernehmen - mit Robbie in der Hauptrolle und Greta Gerwig als Regisseurin. Im Happy Sad Confused-Podcast hatte Hathaway nur liebevolle Worte für den Kassenschlager übrig, der im Sommer dieses Jahres anlief. Das gesamte Team habe "einen Volltreffer gelandet".

Anne Hathaway: Margot Robbie "ist einfach großartig"

"Der Volltreffer hat die ganze Welt in einen Zustand der Ekstase versetzt", erklärte Hathaway, "jetzt stellen Sie sich diese Version vor, so viel Energie, so viel Vorfreude, so viel Emotion, aber es ist nicht die richtige Version. Daher betrachte ich es eigentlich als Glück, dass der Sony-Film nicht entwickelt wurde."

Zudem schwärmte sie über "Barbie"-Hauptdarstellerin Margot Robbie. "Margot ist einfach großartig. Punkt. Was sie als kreative Person und als Produzentin macht, ist so aufregend und inspirierend. Robbie habe "mythische Giganten", die bestimmte Narrative aufrechterhalten haben, mit 'Barbie' zu Fall gebracht.