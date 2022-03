Bislang spielten die russischen Wurzeln Ekaterina Leonovas bei "Let's Dance" keine Rolle, doch plötzlich wird sie dafür angefeindet. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sieht sie sich mit Hasskommentaren im Internet konfrontiert - sie wehrt sich in einem Video.

Vielen Menschen in Deutschland mit Wurzeln in der Ukraine und Russland geht der Krieg der beiden Nachbarländer besonders nahe. Die Berichte häufen sich, wonach auch immer wieder völlig Unbeteiligte mit russischen Wurzeln für die Aggression Wladimir Putins mit verantwortlich gemacht werden. So ergeht es auch "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova, die nach Informationen von "RTL aktuell" zur Zielscheibe von Hasskommentaren wird. Mit mehreren Posts sowie einem RTL-Video setzte sich die 34-Jährige zur Wehr.

"In letzter Zeit habe ich viele bösartige Kommentare zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf Social Media bekommen", berichtete Leonova, die gemeinsam mit Bastian Bielendorfer in der aktuellen Staffel antritt. "Und ich finde es sehr schade, dass man jetzt nach Herkunft beurteilt."

"Ja, ich bin Russin, ich bin in Russland geboren", aber sie sei eben nicht für die Politik in diesem Land verantwortlich. "Meine Familie wohnt zirka 300 Kilometer von der Ukraine entfernt." In Gedanken sei sie bei ihrer Familie und "allen Menschen, die in diesem Krieg leiden". Die Tänzerin stellt klar: "Ich wünsche mir nur Frieden." Es würde nichts bringen, "noch einen zweiten Krieg zu führen auf Social Media jetzt gegen alle Russen". Jedem Menschen, egal aus welchem Land wünsche sie ein friedliches Leben.

Tanz als "schönes Beispiel" für Frieden

Auch auf die RTL-Tanzshow wurde sie direkt angesprochen. "Einige Kommentare waren auf 'Let's Dance' bezogen" und fragten, wie sie nur vor der Kamera tanzen könne, während ihr Land ein anderes Land angreife. Sie sei mit ihren Gedanken bei "Menschen auf beiden Seiten, die leiden und es ist mir natürlich nicht egal". Aber sie liebe ihren Job, der auch Menschen aus vielen Ländern verbinde. "Ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie Frieden herrschen kann zwischen vielen Nationen", so Leonova.

Die nächste "Let's Dance"-Folge ist am Freitag, 11. März, ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Diesmal sind auch Leonova und Bielendorfer wieder mit dabei, nachdem sie auf die zweite Folge aufgrund einer Erkrankung des Comedians noch verzichten lassen mussten.