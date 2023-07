2014 kam Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis zusammen, zwei Jahre später folgten die Heirat und Töchterchen Sophia. Doch die Beziehung stand anfangs unter keinem guten Stern, denn: Schwiegermutter Ingrid war anfangs überhaupt kein Fan der Blondine, wie diese jetzt verrät.

Promis sind auch Menschen - mit all ihren Macken. In der aktuellen Folge von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (Mittwoch, 20.15 Uhr, RTLZWEI) erleben die Zuschauer mit, wie die "Katze" beim Einbau der neuen Küche fast verzweifelt. "Ich hasse Staub, ich hasse es, wenn es dreckig ist. Aber jeder, der schon mal eine Baustelle zu Hause hatte, weiß: Der Dreck zieht in jede Ritze", stöhnt die 36-Jährige.

Ehemann Lucas Cordalis ahnt Böses: "Die Dani ist völlig geistesgestört, was Dreck betrifft. Wenn da irgendwo ein Krümelchen liegt, dann muss die das wegsaugen oder schrubben. Die hat so einen Putzfimmel", klagt der Sänger. Und tatsächlich: Während die Handwerker noch voll dabei sind, fängt Daniela schon an, hinter ihnen herzuputzen. Lucas kann es nicht fassen. Doch Daniela ist komplett gefrustet: "Das Projekt Küche f..ckt mich so ab, das macht so was Schlimmes mit meiner Laune. Ich fühle mich ekelhaft vom Fuß bis in die Nasenlöcher - überall habe ich Staub", motzt die Blondine.

Es gibt es eine Lösung: Kurzurlaub bei der Schwiegeroma. Ingrid Cordalis, Lucas' Mutter, wohnt zum Glück ja auch auf Mallorca. Und: In der Finca der 83-Jährigen ist viel Platz. Daniela ist heilfroh über den Zufluchtsort: "Da isses sauber, da isses schön", strahlt sie. Bevor es zur Schwiergermama geht, verrät Daniela, dass Ingrid anfangs gar kein großer Fan von ihr war: "Die Ingrid fand mich von Anfang an toll - so wie Fußpilz oder Durchfall oder ein Furunkel am Po", gesteht sie und lacht.

"Die kocht nicht, die wäscht nicht, die schreit viel rum"

Lucas weiß auch, wieso seine Mutter zunächst skeptisch war, als er seine neue Freundin vorstellte: "Die kocht nicht, die wäscht nicht, die schreit viel rum", sagt er und grinst. Und was sagt Ingrid selbst? "Man macht sich ja immer Gedanken", rechtfertigt sich die 83-Jährige, "anfangs habe ich mich gewundert, warum die Daniela immer am Telefon ist. Ich dachte: Das geht ja gar nicht! Ist die so erzogen? Dabei ist das ja ihr Job. Das musste ich erst kapieren. Jetzt ist sie mir eine liebe Schwiegertochter geworden", beteuert die Seniorin.

Während die Familie gemeinsam in der Küche sitzt, kommen Erinnerungen an Danielas Schwiegervater Costa Cordalis hoch: "Hier hat er immer gesessen und meinen Grießbrei gegessen", wird die 36-Jährige sentimental. "Für Costa und mich war das die allerschönste Zeit. Ich habe meinen Schwiegerpapa ja auch sehr geliebt", sagt sie. Der bekannte Schlagersänger starb im Juli 2019 im Alter von 75 Jahren an Organversagen.

Daniela und Lucas erinnern sich an Sophias Zeugungsnacht

Aber es kommen auch noch andere Erinnerungen hoch an den letzten längeren Aufenthalt im Jahr 2016: "Ein Stock unter uns wurde Sophia gezeugt. Im Fernsehen nebenan lief ein Krimi und da wurde voll viel rumgeballert - aber wir haben schärfer geschossen", sagt die "Katze" und lacht dreckig. Lucas: "Ich kann mich sehr gut daran erinnern ..."

Dieses Mal bleibt das Paar mit Töchterchen Sophia (mittlerweile sieben Jahre alt) nur für zwei Tage in der Finca von Ingrid - denn die Küche ist in nur zwei Tagen tatsächlich eingebaut. "Die Küche sieht so geil aus, das könnte ein Influencer-Hotspot werden", schwärmt Daniela und streicht über ihr schwarzes Waschbecken. Ein kleiner Seitenhieb auf Ehemann Lucas darf aber dennoch nicht fehlen: "Nur ein Handwerker macht eine Frau richtig glücklich", sagt die "Katze" und lacht.