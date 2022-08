Sängerin Vicky Leandros feiert heute ihren 70. Geburtstag, allerdings habe sie keine besonders großen Vorstellungen, was Geschenke angeht: "Ich wünsche mir nur Foto-Collagen von Familien-Schnappschüssen meiner Kinder", erklärt sie in einem Interview mit "Bild".

Am 23. August 1952, vor genau 70 Jahren, wurde Vicky Leandros in Griechenland geboren - genauer gesagt auf Korfu, der zweitgrößten der Ionischen Inseln und der siebtgrößten Griechenlands. Die musikalische Begabung wurde ihr bereits in die Wiege gelegt, ihr Vater war unter dem Pseudonym Leo Leandros als Sänger und Produzent erfolgreich. Sie legte eine grandiose internationale Karriere hin: Mit dem Song "Après toi" gewann Leandros im Jahr 1972 den "Eurovision Song Contest" für Luxemburg, was ihr zu einem großen kommerziellen Erfolg verhalf. Nun wird die erfolgreiche Sängerin 70 Jahre alt - nach einer luxuriösen Feier oder teuren Geschenken steht Leandros allerdings nicht der Sinn.

"Ich bin dem Lieben Gott dankbar, dass er mir so ein glückliches Leben geschenkt hat - und mein Talent", schwärmt die Sängerin gegenüber "Bild". Besonders schätze sie ihre Familie, denn sie sei das größte Geschenk: "Ich wünsche mir nur Foto-Collagen von Familien-Schnappschüssen meiner Kinder. Meine gesunde Familie ist mein größtes Glück. Überall bei mir hängen Fotos, Fotos, Fotos."

Mittlerweile kann die Sängerin auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, dennoch könnte sich Leandros nicht vorstellen, ihren Beruf als Musikerin ewig auszuüben: "Ich will nicht ewig singen - nicht am Stock singen", erklärt sie: "Ddu entdeckst die Begrenztheit des Lebens. Nichts ist ewig. Aber das macht jeden Tag zum Geschenk."