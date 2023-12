Bei den Game Awards war "Alan Wake 2" einer der großen Abräumer. Die gute Nachricht deshalb: Das Grauen geht weiter. Neben kostenlosen Updates erwarten Fans des Horror-Thrillers zwei große DLCs. Zudem scheint die Grusel-Geschichte als Trilogie konzipiert zu sein.

Am 27. Oktober erschien nach 13 Jahren Wartezeit mit "Alan Wake 2" die langersehnte Fortsetzung des Horror-Thriller-Games. Nachdem der Mystery-Thriller Bestnoten von den Kritikern weltweit erhalten und obendrein bei den Game Awards mehrere Preise abgeräumt hat, ist klar: Das Grauen geht weiter. Schon jetzt gibt es eine Roadmap für die Zukunft der Marke.

Zwei Erweiterungen geplant

So soll im Frühjahr 2024 die erste große Erweiterung für "Alan Wake 2" erscheinen: "Night Springs" lässt Spieler die Geschehnisse aus der gleichnamigen Serie, die an "Formate wie Twilight Zone" erinnert, selbst erleben - in unterschiedlichen Rollen aus dem Alan Wake-Cast.

Für den zweiten DLC gibt es noch keinen fixen Release-Termin. Immerhin der Name steht schon fest: In "The Lakehouse" erkunden Gamer eine geheimnisvolle Forschungsanlage am Cauldron Lake. Dabei wechselt man wie im Hauptspiel zwischen Alan Wake und FBI-Agentin Saga Anderson.

Ist "Alan Wake" als Trilogie angedacht?

Offiziell ist noch kein dritter Teil der interaktiven Horror-Geschichte, die aus der Feder von Stephen King stammen könnte, verkündet worden, doch glauben viele Fans und Insider, dass "Alan Wake" eine Trilogie wird.

Dafür spricht unter anderem das offene Ende: Denn der titelgebende Autor ist noch nicht aus der Spirale der surrealen Geschehnisse entkommen. Zudem ist das schriftstellerische Werk des Protagonisten als Trilogie angelegt. Analog dazu wäre eine Spiele-Trilogie naheliegend, so die Hoffnung der Fans.