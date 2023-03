Die "Nightwish"-Familie darf sich über gute Neuigkeiten freuen: Frontfrau Floor Jansen und Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl erwarten ihr zweites Kind. Ein Social Media-Post lässt wenig Interpretationsspielraum.

Die "Nightwish"-Familie erwartet Zuwachs: Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band aus der finnischen Stadt Kitee, teilt das Glück ihrer Schwangerschaft in einem Social Media-Post. Darauf zu sehen ist die 42-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl, und ihrer 2017 geborenen Tochter Freja. Die große Schwester in spe hält stolz das Ultraschall-Bild in die Kamera. Der zottelige Familien-Hund darf natürlich nicht fehlen.

"Das Leben ist gut"

"Das Leben ist gut", kommentiert Jansen. "Wir werden nicht mehr zu dritt sein, sondern zu viert! Freja wird eine große Schwester werden! Wir freuen uns sehr, diese besondere Nachricht mit euch zu teilen!!!"

Erst vor kurzem musste die Sängerin durch eine harte Zeit in ihrem Leben gehen. Ende Oktober 2022 erhielt Jansen die Diagnose Brustkrebs und musste sich prompt einer Operation unterziehen. Anfang November 2022 folgten dann "großartige Neuigkeiten": Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. "Ich bin krebsfrei. Bei der OP haben die Ärzte alles krebsartige herausgenommen", verkündete sie in einem Online-Statement. "Und der Krebs hatte sich noch nicht ausgebreitet."