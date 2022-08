Wer seine Switch zu lange ungenutzt liegen lässt, riskiert einen Defekt. Nintendo warnt davor, dass der Akku irgendwann nicht mehr funktioniert. Spätestens alle sechs Monaten sollte die Konsole wieder aufgeladen werden.

Unlängst warnte Nintendo davor, die Switch bei hohen Sommertemperaturen jenseits der 35 Grad Celsius zu nutzen - es bestünde die Gefahr, dass trotz Schutzmaßnahmen Teile der Konsole überhitzen und Schaden nehmen könnten, die nicht von der Garantie abgedeckt seien.

Via Twitter macht der japanische Hersteller auf ein anderes Problem aufmerksam: Demnach sollte die Switch tunlichst nicht allzu lange inaktiv herumliegen, da sie sich womöglich nicht mehr einschalten lässt.

"Laden Sie ihre Switch alle sechs Monate auf", rät das Unternehmen. Andernfalls könnte der Lithium-Ionen-Akku sich tiefentladen und womöglich Probleme machen. Nur durch wiederholtes Auf- und Endladen sei die integrierte Batterie über einen längeren Zeitraum nutzbar.

Angesichts der Fülle an kommenden Blockbustern wie "Splatoon 3", "Mario + Rabbids: Sparks of Hope", "Pokémon Scarlet & Violet" oder "Bayonetta 3" dürfte die Switch in diesem Jahr allerdings nur selten zur Ruhe kommen.