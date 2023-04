Im Jahr 2000 starteten sie mit Hits wie "Daylight In Your Eyes" durch, doch schon 2003 war wieder Schluss - vorerst. Beim großen Comeback der No Angels im Jahr 2021 fehlte mit Vanessa Petruo jedoch ein Mitglied der Originalbesetzung. Nun hat sich die Sängerin selbst zu ihrem Fehlen geäußert.

Als die No Angels 2021 ihr großes Comeback feierten, fehlte von einem der einst fünf Bandmitglieder jede Spur. Geäußert dazu hatte sich Vanessa Petruo lange nicht - bis jetzt: Auf ihrem privaten Instagram-Profil erklärte die Ex-Sängerin nun, weshalb sie nicht mehr Teil der Gruppe sei: "Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt."

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, so Petruo weiter, "aber ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt - ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf andere Weise auszudrücken". Ihr sei es "wichtig zu betonen", dass es "keinen Groll oder Streit" zwischen ihr und ihren früheren Bandkolleginnen gebe. "Wir haben uns einfach auseinandergelebt und gehen nun unterschiedliche Wege. Unsere gemeinsame Zeit in der Band werde ich immer in Ehren halten, und ich bin dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben."

Forschung statt Musik: Das macht Vanessa Petruo heute

Nachdem sich die 2000 im Rahmen der Castingshow "Popstars" gegründeten Band im Jahr 2003 zum ersten Mal aufgelöst hatte, versuchte sich Petruo zunächst an einer Solokarriere. Schon bald fand die heute 43-Jährige jedoch eine neue Berufung: Sie studierte kognitive Neurowissenschaften und finalisierte 2018 sogar ihre Promotion. Im März 2020 nahm sie eine Stelle als Post-Doc an der University of Southern California in Los Angeles an und lebt bis heute tausende Kilometer von ihrer früheren Heimatstadt Berlin entfernt.

Während Petruo sich der Wissenschaft zugewandt hat, stehen ihre ehemaligen Bandkolleginnen Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls seit zwei Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. 20 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle "Daylight In Your Eyes" kehrte die Band 2021 mit neuer Musik und großen TV-Auftritten zurück ins Rampenlicht. Das Jubiläums-Album "20", das neben überarbeiteten Klassikern auch vier neue Songs enthielt, erreichte Platz eins in den Charts.