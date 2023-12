Der neue Kurznachrichtendienst Instagram Threads soll schon bald auch in der EU verfügbar sein. Bereits seit einigen Monaten macht der Facebook-Konzern Meta damit Elon Musk und dessen Plattform X in den USA Konkurrenz.

Der X-Konkurrent aus dem Hause Meta, Instagram Threads, wird voraussichtlich noch im Dezember auf den EU-Markt kommen. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll es Meta gelungen sein, durch einen neuen View-Only-Modus den strengen europäischen Datenschutzbestimmungen gerecht zu werden. Zuvor war die Einführung in der EU durch rechtliche Bedenken verhindert worden.

Der View-Only-Modus soll es möglich machen, Beiträge auf der Plattform zu lesen, ohne ein persönliches Profil anzulegen. Auf diese Weise werde die Sammlung personenbezogener Daten umgangen. Wer mit Inhalten interagieren oder eigene Beiträge verfassen wolle, müsse jedoch ein Profil erstellen und somit der Datensammlung zustimmen.

Wann startet Threads?

Wann genau die neue App in der EU verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. In den USA ging Threads bereits im Juli an den Start, nachdem im Frühjahr bekannt geworden war, dass Meta an einer Alternative zum Kurznachrichtendienst Twitter arbeitete. Nutzerinnen und Nutzer können sich mit ihrem Instagram-Account einloggen - ein Startvorteil, immerhin verwenden weltweit mehr als eine Milliarde Menschen die 2012 von Facebook aufgekaufte Social-Media-App.

Meta-Chef Mark Zuckerberg zufolge seien mittlerweile monatlich knapp 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf Threads aktiv. Bereits im Oktober hatte Instagram-Chef Adam Mosseri angekündigt, dass Threads in wenigen Monaten schließlich auch in der Europäischen Union verfügbar werden könnte.