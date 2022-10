Der PS-Profi kehrt zurück: Mit der neuen Doku "Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze" im Kabel Eins-Vorabendprogramm lässt Moderatorin Panagiota Petridou die Herzen vieler Autoliebhaber höher schlagen. Sie kämpft für faire Deals. Ihre Gerissenheit ist dabei nicht zu unterschätzen.

Es wird gefeilscht und geboten: Panagiota Petridou kämpft (43) nun auf Kabel Eins für faire Preise beim Autoverkauf: Der PS-Profi engagiert sich in einer neuen Sendereihe in der Auktionshalle, um für Verkäufer die besten Deals herauszuschlagen. Ab Sonntag, 30. Oktober, um 18.10 Uhr, beweist die gewiefte Autoverkäuferin in "Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze" ein besonderes Händchen, wenn es ums Verhandeln mit den Käufern geht. Wie zuvor bei "Biete Rostlaube, suche Traumauto" (VOX) kann Petridou mit ebenso viel Fachwissen wie auch einem gerüttelt Maß Gerissenheit auftrumpfen. "In Zeiten, in denen jeder Cent mehr denn je zählt, stehe ich den Verkäufern mit Rat und Tat zur Seite", betont die gebürtige Griechin vorab. Ob jedoch immer ein Deal zustande kommt, ist nicht garantiert. Schließlich sind auch die Händler vom Fach und wissen, was sie tun.

"Autos verkaufen ist für mich wie in die Sauna zu gehen"

Nach zehn Jahren und 15 Staffeln mit insgesamt 127 Folgen "Biete Rostlaube, suche Traumauto" musste scheinbar ein Tapetenwechsel her: Petridous Herz schlägt wohl einfach für die Branche. "Ich bin dankbar, in der Sendung meiner Leidenschaft nachgehen zu dürfen und gleichzeitig Menschen zu unterstützen. Außerdem macht es jede Menge Spaß, das Bestmögliche aus den Verkäufen rauszuholen." In einem früheren Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zieht sie folgende Parallele: "Autos verkaufen, ist für mich wie in die Sauna zu gehen".

Im Rahmen ihrer Bühnenshow "Wer bremst verliert" setzt sie auf eben dieses Lebensmotto, auch abseits der Straßen. "Es geht eher darum, dass man im Leben immer Vollgas geben und sich nicht bremsen, also entmutigen lassen soll", so der PS-Profi gegnüber der "WAZ". Genau das sei es, was sie auch ihren Verkäuferinnen und Verkäufern mit auf den Weg geben möchte.

Im Anschluss an die neue Sendung feiert Kabel Eins ein Jubiläum mit den "beliebtesten Lkw-Fahrerinnen Deutschlands", wie der Sender die "Trucker Babes" betitelt. Auch in der zehnten Staffel fahren die Damen schwere Geschütze auf und lenken Kolosse bis zu 40 Tonnen über die Straßen. Da können schon mal 510 PS unter der Haube stecken...