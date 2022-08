Wissen, wie gespielt wird. So klappt's mit den Gratis-Games bei Netflix.

Um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden und den eigenen Abonnenten einen echten Mehrwert zu bieten, setzt Netflix vermehrt auf Games. Allein: Kaum jemand nutzt sie - was vielleicht auch an der Handhabe liegt. So klappt's mit den Gratis-Spielen.