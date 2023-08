Microsoft stellt den wohl größten Stand der gamescom - mit über 150 Anspielstationen, Kinosaal inklusive 300 Sitzplätzen und hoher Zugänglichkeit. Allein: Zwei kommende Kracher lassen sich nur anschauen, nicht anspielen.

Microsoft plant Großes für die gamescom 2023, die vom 23. bis 27. August in Köln stattfindet: Auf dem bislang wohl weitläufigsten und aufwendigsten Messestand in Halle 8 wird es aller Voraussicht nach mehr als 150 Gaming-Stationen geben, auf denen über 30 Titel von Microsoft, Bethesda und anderen Partnern des Xbox-Herstellers angezockt werden können - darunter auch kommende Kracher wie "Armored Core VI: Fires of Rubicon" (FromSoftware), "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" (CD Projekt Red), "Mortal Kombat 1" (Warner Bros.) oder "S.T.A.L.K.E.R. 2" (GSC Game World).

Allerdings - und das ist die schlechte Nachricht - wird man sowohl das All-Abenteuer "Starfield" als auch die Rennsportsimulation "Forza Motorsport" nur im Rahmen einer "Theater Experience" bestaunen können - sprich: als Videopräsentation. Schwacher Trost: Bethesdas "Skyrim im Weltraum" erscheint bereits am 6. September - für Vorbesteller endet der Countdown der Wartezeit sogar schon am 1. September. Ihren Kummer über die fehlende Anspielmöglichkeit bei der gamescom können Fans derweil mit einer Flasche yfood ertränken. Der Smart-Food-Hersteller kündigte unlängst eine "Starfield"-Edition mit "Cinnamon Stardust"-Geschmack an.