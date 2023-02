Mit "Too Hot To Handle: Germany" startet Ende Februar eine neue Dating-Show auf Netflix. In einem tropischen Paradies lernen sich zwölf Singles kennen, allerdings gibt es eine große Regel: Berührungen jeglicher Art sind verboten.

Es wird geflirtet, es wird gefeiert, es wird exotisch und ganz bestimmt auch ein bisschen erotisch: Am Dienstag, 28. Februar, startet beim Streamingdienst Netflix die Dating-Show "Too Hot To Handle: Germany". Zwölf Singles verbringen gemeinsam einen Aufenthalt in einem Insel-Paradies und müssen dabei möglichst die große Liebe finden. Soweit, so bekannt. Allerdings hat die Sache einen Haken, wie Supercomputer Lana den Kandidatinnen und Kandidaten zu Beginn des Spektakels mitteilt: Sie müssen lernen, emotionale Bindungen aufzubauen und tiefsinnige Gespräche zu führen - aber ohne körperliche Berührungen auskommen. Küsse und Umarmungen sind ein absolutes Tabu in "Too Hot To Handle: Germany". Bei jedem Regelverstoß wird ein bestimmter Betrag von den 200.000 Euro Siegesprämie abgezogen.

Wer stürzt sich in das Dating-Abenteuer?

Doch welche liebeshungrigen Singles stellen sich eigentlich diesem dann doch etwas anderen Dating-Abenteuer? Einer der Single-Männer ist Akka, der als Influencer in Wien arbeitet. Ob er vielleicht mit Content Creatorin Anna eine Beziehung aufbauen kann? Besonders schwer könnte die Herausforderung für Model Dennis werden, denn sein Motto ist: "Ohne Sex hätte ich kein Lächeln." Die 26-jährige Emely arbeitet als selbstständige Make-Up-Artistin und ist auch bei "Too Hot To Handle: Germany" dabei.

Ebenfalls Teil der Gruppe sind Fabio aus Berlin und Fußballspieler Kevin aus Flensburg. Zu ihnen gesellen sich Curve-Model Laura, Personal Trainer Oliver, Studentin Onyi und Unternehmerin Sophie. Die Single-Runde komplettieren Influencerin Stella aus München und der 27-jährige Tobias aus Heilbronn.