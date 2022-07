Anfang April veröffentlichten die Red Hot Chili Peppers mit "Unlimited Love" ein neues Doppelalbum, nun legen Sänger Anthony Kiedis und Co. bereits nach: Im Oktober soll mit "Return Of The Dream Canteen" ein weiteres Werk der Rockband erscheinen.

Red-Hot-Chili-Peppers-Sänger Anthony Kiedis hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass die Band den "losen Plan" habe, schon bald nach "Unlimited Love", das Anfang April erschien, neue Musik zu veröffentlichen: "Seid nicht überrascht, wenn in naher Zukunft eine ganze Schubkarre von Song zu euch kommt", sagte Kiedis.

Am Rande ihres Tourstarts in Nordamerika machten die Red Hot Chili Peppers nun Ernst: Die Rockband kündigte mit "Return Of The Dream Canteen" ein weiteres Doppelalbum an, das Mitte Oktober erscheinen soll. Als Produzent fungierte erneut Rick Rubin.

Bei den Aufnahmen zu "Unlimited Love", für die Langzeitgitarrist John Frusciante erneut zur Band zurückkehrte, habe man die "alte Chemie" wieder gespürt und einfach "immer weiter gegraben", schrieb die Band in einem Statement: "Wir hatten keinen Grund, mit dem Schreiben und Spielen aufzuhören. Es fühlte sich wie ein Traum an. Als alles fertig war, hatte unsere Liebe zueinander und die Magie der Musik uns so viele Songs beschert, dass wir nicht wussten, was wir mit ihnen tun sollten. Wir fanden es heraus. Zwei Doppelalben, kurz hintereinander veröffentlicht."

Die Band legt dabei Wert auf die Feststellung, dass der neue Longplayer keine Resteverwertung sei: Das neue Album sei auf jeden Fall "so bedeutsam wie das erste", stellte sie klar: "'Return Of The Dream Canteen' ist alles, was wir sind und uns je erträumten zu sein." Derzeit befinden sich die Red Hot Chili Peppers auf ihrer "2022 Global Stadium"-Tournee, die sie im Juli auch für zwei Konzerte nach Köln und Hamburg führte.