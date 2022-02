Was ist da los? Otto Normalfan versteht die Welt nicht mehr: "Entschuldigung", "Meine Süße", "Du bist toll!" Was sind das denn für harmonische Töne im RTL-Camp der Leiden? Aber keine Bange, der Kutschi-Kurs setzte sich nicht dauerhaft durch. Zum Glück gibt's Harald Glööckler - und die Affen!

Nein, die totale Harmonie ist bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) nicht ausgebrochen, aber es gab bedenkliche Ansätze. Da wurde einander geherzt und gelobt - unglaublich. Es wurden Verständnis gezeigt und gar Spuren von Selbsterkenntnis und Kritikfähigkeit.

So was geht natürlich nicht. Deshalb setzte RTL seine schärfste Geheimwaffe ein: die Kack-Affen! Die Makaken machten ihrem Namen Ehre! Und kaum hatten die ihr müffelndes Geschäft verrichtet, kehrte mit ihren Fäkalausdünstungen auch das gewohnte Parfüm von Stress, Streit und Gezeter zurück. Puh, Glück gehabt.

Manuel jubelt: "Ich bin so stolz auf mich"

Der Tag, der Linda Nobats letzter im Camp wurde, begann mit einem auf Wolke sieben schwebenden Manuel Flickinger. "Ich bin so stolz auf mich", lobte er sich selbst, und alle taten es ihm gleich. Er hatte bei der Dschungelprüfung seine Ängste überwunden und war ins Netz (oder daran vorbei) gesprungen. "Das war wie ein Befreiungsschlag für mich", beseufzte er sich und seinen Mut. "Auch um etwas in meinem Körper loszulassen, das noch klemmte." Er meinte das glücklicherweise im übertragenen Sinne.

Die Ausscheidungen erledigten andere. "Die Affen steigen hoch - das Wetter wird besser"? Von wegen. Im Dschungelcamp regnet's in diesem Fall kleine Böllerchen - oder auch größere: "Das war ein Riesenkacki!", meldete Anouschka Renzi als Erste die Rückkehr der Kack-Affen. "Die haben meine Strümpfe vollgekackt!" Die Strümpfe? Klingt komisch, ist aber so - Anouschka führte im Dschungeltelefon den Beweis. Und rümpfte auch die Nase. "Und wie das stinkt!" Aber das war wohl nur ein flüchtiger Eindruck.

Anouschka nutzt das Lagerfeuer als Toilette

Minuten später nämlich kehrte Anouschka die Folgen des Affen-Bombardements nicht unter den Teppich, sondern entsorgte die Knöttelchen mit spitzem Fuße im Lagerfeuer. Direkt vor Lindas Augen und vor allem unter ihrer Nase. Boah, da war aber gleich mal wieder was anderes am Dampfen als nur das Wasser! "Ich weiß nicht, ob das so cool ist, Kacke da zu verbrennen, wo wir kochen", mahnte Linda, was ihr umgehend eine Anouschka'eske Zurechtweisung einbrachte: "Hör auf, uns immer zu erziehen."

Ja, es ist irgendwie seltsam, die Rolle des Linda-Verteidigers einnehmen zu müssen, aber da hatte sie wirklich mal Recht. "Außerdem stinkt das", motzte sie. Aber Anouschkas einst empfindliche Nase (siehe oben) war plötzlich verstopft. "Gar nicht." Linda blieb angeekelt. "Widerlich", maulte sie - es blieb offen, ob sie die Affen oder Anouschka meinte.

Peter ist nicht mehr lustig: "Ich weine, wenn ich dich sehe"

Linda nutzte ihre Rage gleich zum angedeuteten Rundumschlag. Nächstes Opfer: Peter Althof. Der verschüttete was am Feuer, und Koch-Kommandant Linda war not amused. Weil es Peter auch noch wagte, a wengerla (fränkisch für "ein bisschen") zu frotzeln, lud ihn Linda zum In-Fight ein: "Komm ruhig, Schätzchen, den Kampf gewinn ich mit links. Ich bin der falsche Baum, den du da anpinkeln willst."

Da verging dem Peter, dem alten Joker, sogar das Lachen: "Ich weine, wenn ich dich sehe", meinte er, "aber du ekelst mich hier nicht raus". Der Mann sollte das mit den Witzen sein lassen und schleunigst auf Wahrsager umschulen. Ein paar Stunden später war Linda nämlich raus. Vorher aber setzte es für sie noch die Überraschung ihres Lebens.

Sensation: Anouschka entschuldigt sich bei Linda

Keiner wusste, was Anouschkla geritten hatte, aber plötzlich schien die Seniorin nur von einem Wunsch beseelt: Versöhnung mit Linda!

Anouschka robbte sich flüsternd an Linda ran. "Du bist ein ganz tolles Mädchen", zirpte Anouschka über jene, die sie am Vortag noch als "unerzogene Göre" tituliert hatte. Dafür entschuldigte sich Anouschka sogar, allerdings mit Einschränkungen: "Manchmal ist sie frech und manchmal unverschämt." Warum überhaupt das ganze Gezeter zwischen beiden? Anouschka: "Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße." Im Dschungeltelefon setzte Anouschka nach: "Wir sind anstrengend füreinander." Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen.

Sensation II: Linda nimmt die Entschuldigung an

Der Sensation zweiter Teil: Linda nahm die Entschudligung an und entschuldigte sich auch - ein bisschen. Und war nachhaltig gerührt und betroffen: Später, als der Abschied nahte, umarmte sie jeden, auch Peter. "Es war mir eine Ehre" busselten sich die Scheidenden gegenseitig in die Ohren. Wie wenn die besten Freunde sich trennen. Wer war das noch mal, der von Fake, Schmierentheater und "Alles Show" sprach? Ach ja: beinahe alle.

So zeigt sich Linda Nobat im Netz:

Apropos Show: Madame Renzi realisierte schnell, dass das Camp nur noch eine Abwahl von der totalen Männerwirtschaft entfernt ist und beschloss, endlich mal wieder was Barmungswürdiges zu erzählen. Nach einem kurzen Abstecher in ihre KIndheit, die sie teilweise in Saint-Tropez und mit so Leuten wie Mario Adorf, Brigitte Bardot und Gunter Sachs verbringen musste, schilderte sie mit feuchten Augen das schwere Schicksal ihres Adoptivpapis Paul Hubschmid und natürlich ihr eigenes, denn ihre Stiefmutter, das "böse Weib", das den Paps "unter Kontrolle" hatte, hat sie gehasst. Ohne Grund!

Wird Harald Glööckler die neue Camp-Zicke?

"Es belastet mich, dass ich mich mit meinem Vater nicht aussprechen konnte", barmte Anouschka und wurde ganz philosophisch: "Schade, dass wir uns in entscheidenden Momenten nicht in den Arm nehmen und liebhaben können. Man muss die Sachen mit den Menschen klären, die man liebt,"

Wer wird die neue Camp-Zicke, nachdem Linda und Fräulein Rottenmeier-Ruland raus sind und Anouschka auf dem Pfad des Friedens wandelt? Harald Glööckler hat gute Chancen. Wenn er sich weiter so als El Commandante präsentiert (Peter: "Er stellt sich schon gern über die anderen!", Filip: "Nur seine Meinung zählt!", Anouschka: "Er lässt niemanden ausreden!"), könnte es sein, dass er seinen besten Freund, seinen Schönheits-Chirurgen, schneller wiedersieht als geplant.

Der hat schon einiges verbaut an Haralds Kopf ("Fett absaugen, Zähne machen komplett, Augenlider straffen, Lifting ohne schneiden mit Laser, Jawline unterspritzen lassen. Seit 26 Jahren mache ich Unterspritzungen mit Hyaluron, Botox - das findet dreimal im Jahr statt. Dann habe ich mir die Kopfhaare, die Barthaare, die Lippen, den Lidschatten tätowieren lassen - da kommt schon was zusammen.") und darf nach der Rückkehr mal die große Inspektion durchführen.

Schonzeit im Camp: Kein Insasse fliegt raus!

Letzter Höhepunkt des Tages wurde die Dschungelprüfung, Es moderierten Sonja Zietlow und Daniel Hartich, die beide wieder nüchtern waren, aber total besoffen wirkten. Richtig trinken mussten dagegen Peter und Filip, und zwar widerliches Zeug wie "Rote-Gräte Smoothie" (pürierter Schlammfisch), "Eier-Likör" (pürierte Wasserbock-Hoden), "Viech Gezapftes" (pürierte Grillen, Mehlwürmer und Maden), "Kot-Wein" (pürierter Bullen-Anus), "Aug-Apfel-Schorle" (pürierte Fischaugen) und "Penis-Grigio" (pürierter Impala-Penis). "Wer denkt sich so was nur immer aus", fragte Hartwich nicht zu Unrecht.

"Schlucker-Peter" und "Filip, der Würger" exten alles mit Todesverachtung, waren dann aber so bedient, dass sie sich nicht mal über die Maximalzahl von sechs Sternen richtig freuen konnten.

Die Freude kam später. Und wurde dann noch getoppt, denn es wurde niemand aus dem Camp verbannt. Die zweite "Nullrunde", weil ja von Anfang an zwei Kandidaten zu wenig im Camp waren. Morgen dann aber!