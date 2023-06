Was in Österreich klappt, klappt auch in Deutschland: Das zumindest scheint das Fazit des erfolgreichen Reality-Formats "Forsthaus Rampensau" zu sein, das bereits bei Joyn in vielen Ländern Millionen von Views generiert. Nun legt der Streaming-Anbieter mit einer eigenen deutschen Adaption nach.

Für Reality-TV-Fans, Musikliebhaber oder Serienjunkies gibt es auch in der zweiten Jahreshälfte das eine oder andere Streaming-Highlight auf Joyn. Neben dem Remake der alten Kultserie "Gossip Girl", Musikshpw-Premieren wie "The Voice Rap" oder Live-Events mit Streamern wie "The Great Fight Night" wartet der Anbieter auch mit der deutschen Adaption des österreichischen Erfolgsformats "Forsthaus Rampensau" auf, wie nun im Rahmen der "Screenforce Days" bekannt gegeben wurde. Bei Joyn Plus+ ist "Forsthaus Rampensau Germany" diesen Winter als deutsche Eigenproduktion zu sehen. Online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert das Original (seit 2022) Views im Millionenbereich.

Neun Promi-Paare werden à la "Sommerhaus der Stars" in die - auf den ersten Blick - Idylle schlechthin geschickt. Doch vor der paradiesischen Bergkulisse in Kärnten wartet ein Selbstversorger-Forsthaus - alles andere als Luxus. Auf 1.300 Metern Höhe stehen die Paarungen - ganz gleich, ob es sich dabei um ein Liebespaar oder Familie handelt - im Lavanttal unter ständiger Beobachtung der Kameras. Wer genau seine Wanderschuhe auspacken soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Welches Promi-Paar erobert das Forsthaus?

Das Zusammenleben mit bisher fremden Menschen auf so engem Raum kann zur Herausforderung werden. Ob der Teampartner bei den lustigen Spielen, bei denen oft Geschicklichkeit gefragt ist, zur Unterstützung oder eher zum Hindernis wird, bleibt abzuwarten. Auch Wissensfragen gehören zum erfolgreichen Showkonzept. Schließlich geht es für die Prominenten darum, Wettkämpfe zu gewinnen, Nominierungen zu vermeiden und das Preisgeld von 25.000 Euro zu kassieren. In insgesamt sieben Folgen (Joyn Plus) müssen die Paare Team- und Kampfgeist beweisen - und Geduld, wenn es darum geht, den Alltag eingepfercht in einer Waldhütte zu organisieren.

Darüberhinaus erweitert der Streaminganbieter sein Repertoire für alle Joyn-Nutzerinnen und -Nutzer in den nächsten Monaten um eine Vielzahl an US-Lizenzinhalten. Serien wie "One Tree Hill", "O.C., California" und "Gossip Girl" werden vermehrt verfügbar sein. Darüber hinaus können sich die Zuschauer auf bekannte Filmklassiker wie "Jenseits von Afrika", "Barry Seal: Only in America", "TED", "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" und "Split" freuen.