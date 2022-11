Nach wochenlangen Spekulationen ist es nun offiziell: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben über ein Social-Media-Statement ihre Trennung bekannt gegeben.

Zuletzt wurde wochenlang über ihre Beziehung und ein mögliches Ehe-Aus spekuliert, nun ist es offiziell: Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) haben sich getrennt. Das bestätigten die beiden am frühen Freitagabend in zeitgleich veröffentlichten Social-Media-Statements.

Der Post zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto von Mross und Woitschack, dazu schreiben die beiden jeweils: "Liebe Freunde, nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit möchten wir euch hiermit gerne 'unsere' Wahrheit mitteilen. Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele ..."

"Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit"

Trotz Trennung schlagen die beiden Schlager- und Volksmusik-Stars in ihrem Statement versöhnliche Töne an. "Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung."

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross waren seit 2016 ein Paar und seit Sommer 2020 verheiratet, für Mross ist es die dritte gescheiterte Ehe. In dem Trennungs-Statement bitten Mross und Woitschack abschließend darum, "von weiteren Spekulationen zum Schutz unserer Privatsphäre abzusehen".