Jan Böhmermann hat eine "offizielle Bewerbung für die Ausrichtung des Vorausscheids zum Eurovision Song Contest" eingereicht - per Podcast und Late-Night-Show. Der Satiriker wolle sich dabei nur als Produzent, nicht als Moderator an der Sendung beteiligen.

Jan Böhmermann will den Eurovision Song Contest-Vorentscheid ausrichten. Das gab der Journalist und Satiriker am Freitag in der von ihm moderierten Late-Night-Show "ZDF Magazin Royale" bekannt. Der 42-Jährige betrachte die jüngste Ausgabe seiner Sendung als "offizielle Bewerbung für die Ausrichtung des Vorausscheids zum Eurovision Song Contest" und betonte: "Wir machen es, wir sind bereit."

Wie ernst es ihm mit diesem Vorhaben ist, betonte Böhmermann am Sonntag im Rahmen seines Podcasts "Fest & Flauschig". Im Gespräch mit seinem Co-Moderator Olli Schulz erklärte der 42-Jährige, den Vorentscheid zusammen mit dem Team der Firma UFE produzieren zu wollen: "Es geht um Deutschland und die Ehre des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und unserer Musikszene."

Worum es Satiriker Jan Böhmermann beim ESC-Vorentscheid geht

Böhmermann fuhr fort: "Bevor die das abgeben, bevor sie es wegschmeißen und irgendwie einem anderen Sender, der das noch liebloser macht, geben: Es brennt hier in Köln Ehrenfeld seit original zehn Jahren ein großes Feuer für den Eurovision Song Contest." Bislang zeichnete der NDR für den ESC verantwortlich, 2023 produzierte Bildergarten Entertainment den deutschen Vorentscheid.

Als Moderator sehe sich Böhmermann jedoch nicht. "Ich spreche hier als Unternehmer", betonte der Journalist und stellte anschließend sein Team vor: Es handle sich um eine "Crew mit jungen Leuten, die alle Musik lieben" und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das seit sechs Jahren jede Woche versuche, "Leute für Instrumente zu begeistern".