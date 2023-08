Die Gerüchteküche hinsichtlich neuer Sony-Hardware brodelt schon eine ganze Weile. Nun sollen Leaks angeblich Details verraten. Neben der PS5 Pro geht es auch um das Handheld-Projekt Q. Offiziell ist dagegen eine Preisreduzierung bei der PlayStation5.

Zu den Spekulationen über neue Sony-Hardware zählt neben dem Handheld-Projekt Q auch die Idee einer PS5 Pro, wie es auch bei den Vorgänger-Generationen der Spielekonsole üblich war. Nun sorgt ein vermeintliches Leak für Aufsehen. Der in der Regel gut informierte Journalist Tom Henderson wird in einem Artikel auf der Webseite "KeyToGaming" konkret, was angebliche Hardware-Details angeht und gibt als Quelle nebulös "Sony-interne" Informanten an.

Seine These: Mit der Pro-Variante ist eine leistungsfähigere Version der aktuellen PS-Generation in Arbeit. Damit würde sich Sony von Microsofts Strategie unterscheiden, denn Xbox-Chef Phil Spencer erklärte vor einem Monat in einem Interview mit "Bloomberg", dass keine Zwischengeneration der Xbox Series angedacht sei.

Ein enormer Zuwachs an Grafik-Power in Aussicht?

Das Aufsehenerregendste an dem neuen Flaggschiff wäre - sollten sich die Gerüchte bestätigen - der enorme Zugewinn an Performance und Grafik-Power. Dieser soll durch weitere sogenannte Work-Group-Prozessoren ermöglicht werden, die einen Verbund von mehreren Recheneinheiten darstellen. In der aktuellen Generation der PS5 sind 18 solcher WGP im Einsatz. Die Pro-Variante, aktuell unter dem Projektnamen Trinity bekannt, soll angeblich mit 30 bestückt werden. Neben einer höheren möglichen Auflösung könnte diese Maßnahme auch eine stabilere Framerate liefern. Angeblich wäre eine Steigerung auf 1440p und konstanten 60 Bildern pro Sekunde oder alternativ auch 120 Bilder pro Sekunde im Leistungsmodus denkbar.

Zudem nennt der Artikel einen Speicher mit "18.000 Megatransfers pro Sekunde" und ein verbessertes Ray-Tracing. Hiervon könnten Schatten, Reflexionen, dynamische Beleuchtung und Partikelsysteme in Spielen profitieren, so Experten.

PlayStation als Handheld: Projekt Q

https://keytogaming.com/2023/07/21/playstation-5-pro-project-trinity/

Nach der nicht sonderlich erfolgreichen PlayStation Vita soll auch einen neuen Anlauf im Handheld-Bereich wagen. Anders als die Vorgänger fungiert das portable Gerät allerdings zuvorderst als Display, das die Inhalte per Streaming von einer stationären PS5 bezieht. Ein Video soll das Project Q genannte Gadget fürs mobile Gaming angeblich aus nächster Nähe im Detail zeigen.

Im geleakten Video von Twitter-User Zuby_Tech wird Project Q von allen Seiten gezeigt. Auch eine Navigation durchs Dashboard ist angeblich zu sehen. Project Q soll noch in diesem Jahr erscheinen.

PlayStation 5 zum ersten Mal seit Release offiziell reduziert

https://twitter.com/Zuby_Tech/status/1682660832340058112

Kein Gerücht, sondern bestätigt: Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung im November 2020 reduziert Sony den offiziellen Preis für die PlayStation 5. Die Konsole in der Version mit Laufwerk wird vom 25. Juli bis zum 7. August statt für 549,99 Euro zum unverbindlichen Aktionspreis von 474,99 Euro angeboten. Zu den teilnehmenden Unternehmen in Deutschland zählen MediaMarkt und Saturn, Amazon, Otto, Müller, GameStop und Expert.