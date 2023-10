Adele plauderte am Samstag im Rahmen einer ihrer Las Vegas-Shows mal wieder aus dem Nähkästchen. Demnach hat sie seit Monaten dem Alkohol abgeschworen - allerdings mit einer nervigen Nebenerscheinung.

Während eines ihrer Konzerte in Las Vegas teilte Adele am mit ihren Fans eine Tatsache, über die sie selbst nicht besonders begeistert zu sein scheint, wie "Entertainment Weekly" berichtet. "Wissen Sie, ich habe schon vor langer Zeit mit dem Trinken aufgehört. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Vielleicht so vor dreieinhalb Monaten?", erklärte die Sängerin. Gegenüber den Gästen auf den VIP-Plätzen sprach sie unter anderem über ihre Abstinenz.

Die "I Drink Wine"-Interpretin verriet: "Es ist langweilig. Oh mein Gott, es ist langweilig." Sie vermisse es so sehr, wo sie sich doch schon Koffein entsage. Sie riet daher ihren Gästen, ihren Whiskey Sour zu genießen. "Ich bin sehr, sehr neidisch. Ich meine, ich war in meinen Zwanzigern buchstäblich an der Grenze zum Alkoholiker", erinnerte sich die 35-Jährige.

Adele über ihre "Beziehung" zu Alkohol

Alkohol ist seit einigen Jahren immer wieder Thema bei der britischen Soul-Sängerin. So rückte Adele ihre Abstinenz bereits im Jahr 2021 im Rahmen des "One Night Only"-TV-Specials ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie habe aufgehört zu trinken, berichtete sie damals. Gegenüber Talkmasterin Oprah Winfrey betonte sie: "Das ist eine großartige Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen, indem man einfach Wasser trinkt und nüchtern ist."

Wenig später knüpfte sie in einem Interview mit "Vogue" an ihre Ausführungen an: "Ich hatte schon immer eine sehr enge Beziehung zum Alkohol." Sie sei immer sehr fasziniert von dem Genussmittel gewesen. Sie führe es auf Folgendes zurück: "Es ist das, was meinen Vater von mir ferngehalten hat. Also wollte ich immer wissen, was daran so toll ist."