Nach seiner Krönung soll König Charles in einer Rede seinem Enkelsohn Archie zum Geburtstag gratuliert haben - trotz der Abwesenheit Prinz Harrys, der direkt nach der Zeremonie die Heimreise antrat.

Nach seiner Krönung soll König Charles III. in einer emotionalen Rede das Glas auf seinen Enkel Archie erhoben haben. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, habe der Monarch bei einem privaten Familienessen nach der Zeremonie zunächst einen Toast auf seine drei anwesenden Enkelkinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis gesprochen. Anschließend soll König Charles auch auf "diejenigen an, die nicht dabei waren" angestoßen und seinem Enkelsohn Archie alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben, "wo immer er auch sein mag". Archie, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, hatte am Samstag seinen vierten Geburtstag gefeiert.

Harry reiste direkt nach der Krönung wieder ab

Nicht anwesend bei der familiären Ansprache seines Vaters war Harry, der wenige Stunden nach der Krönung zurück zu seiner Familie in die USA geflogen war. Lange war spekuliert worden, ob der 38-Jährige und seine Frau zu den Feierlichkeiten kommen würden Letztendlich erschien Harry allein zur Zeremonie in der Westminster Abbey, während Meghan mit den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien blieb.

Seit Jahren ist das Verhältnis zwischen dem Ehepaar und dem Königshaus angespannt. Immer wieder haben sie die königliche Familie öffentlich kritisiert, unter anderem in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" und in den Memoiren des Prinzen, "Reserve".