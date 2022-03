Am Donnerstag trifft "logo!"-Kinderreporterin Polina den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Gemeinsam werden sie über den Krieg in der Ukraine sprechen.

Rund zwei Wochen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben Kinder viele Fragen. Am Donnerstag, 10. März, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Teil davon in der Kindernachrichtensendung "logo!" beantworten.