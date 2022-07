Krieg, Inflation, Corona: Eine Krise jagt die nächste. Aus diesem Grund will Bundeskanzler Olaf Scholz nun in einer einstündigen Sondersendung bei "maybrit illner" auf die Sorgen der Bevölkerung eingehen.

Nach Frank Plasberg und Sandra Maischberger verabschiedet sich mit Maybrit Illner die nächste TV-Talkerin in die Sommerpause. Bevor die ZDF-Moderatorin jedoch dem Fernsehpublikum bis Mitte August den Rücken kehrt, begrüßt sie in einer einstündigen Sondersendung am Donnerstag (7. Juli, 22.15 Uhr, im ZDF) SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz.

Unter dem Titel "Krieg, Corona, Klima - eine Krise zu viel, Herr Kanzler?" soll Scholz auf die wachsende Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung eingehen. In der Sendung konfrontiert Maybrit Illner ihren Gast mit der Kritik und den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die von ihren Sorgen und Ängsten zu Themen wie dem Krieg in der Ukraine, der Inflation, steigenden Energiekosten, der Pandemie und dem Klimawandel berichten. Dabei stehe vor allem die Frage im Raum, ob die Politik "gegensteuern" könne - oder lediglich "die Zumutungen einigermaßen gerecht" verteile, so das ZDF vorab.

Zuletzt war Olaf Scholz im März dieses Jahres in der ZDF-Sendung zu Gast. Damals sprach er unter anderem über Waffenlieferungen für die Ukraine und eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. Zudem forderte er Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD) dazu auf, seinen Aufsichtsratsposten beim russischen Energiekonzern Rosneft niederzulegen.