Vor wenigen Tagen veröffentlichte Oliver Pocher mit Matze Knop eine Parodie des ehemaligen Musik-Duos Modern Talking. Nun reagierten Dieter Bohlen und Thomas Anders auf die Clips.

Oliver Pocher nimmt jeden auf die Schippe - von Influencern bis zu altbekannten Stars. Zuletzt musste die angebliche Affäre seiner Exfrau Amira daran glauben und wurde von dem Comedian in zahlreichen Videos auf Instagram parodiert. Nun waren Dieter Bohlen und Thomas Anders an der Reihe, die einst als Modern Talking berühmt wurden. Während Pocher in der Parodie des 80er-Jahre-Duos Anders verkörpert, verkleidet sich Kollege Matze Knop als Bohlen. Gemeinsam geben sie in einem Clip sogar einen Song zum Besten.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Das Original-Duo reagierte auf die Parodie sehr gelassen: Anders kommentierte den Beitrag mit lachenden Emojis, Bohlen teilte eines der Videos sogar in seiner Instagram-Story. "Humor hat ja der Dieter", freute sich Oliver Pocher.

Jahrelanger Schlagabtausch

Grund für die Videos war ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen Bohlen und Anders. Seit Jahren sticheln die ehemaligen Kollegen gegeneinander. Anders behauptete in einem Interview, dass der Poptitan "eine Notlösung" für Modern Talking gewesen sein. Woraufhin Bohlen ihn als Lügner beschimpfte.

In einem Gespräch mit RTL stellte Anders sogar das Gesangstalent von Bohlen infrage. "Bei mir im Studio hat er noch nie gesungen", erklärte er. Auch da konterte der 69-Jährige auf Instagram: "Das stimmt, er hatte nämlich gar kein Studio - wie soll ich da singen, wenn er kein Studio hat?"