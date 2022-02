Wenn das mal keine guten Nachrichten sind: Eine Woche nach dem Start der umstrittenen Winterspiele in Peking ziehen die Programmverantwortlichen vom ZDF eine positive Zwischenbilanz. So formulierte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Freitag: "Trotz der schwierigen Bedingungen, unter denen die Berichterstattung aus der 'Olympia-Blase' erfolgt, können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauer bisher ein Olympia-Live-Angebot machen, das sie zahlreich annehmen."

In der ersten Olympiawoche erreichte der Mainzer Sender durchschnittlich 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an den jeweiligen Sendetagen. Der Marktwert betrug knapp 24 Prozent. Verglichen mit den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 sind die Werte zwar leicht gesunken, dafür haben sich die Zugriffszahlen auf das Olympia-Angebot in der ZDFmediathek im Vergleich zu 2018 verdoppelt: An den Olympiatagen von 4. bis 10. Februar wurde die ZDFmediathek durchschnittlich 7,15 Millionen-mal pro Tag besucht.

Rodeln und Skispringen als beliebteste Disziplinen

Im TV erzielte bislang die Übertragung vom Rodeln der Herren am Sonntag, 6. Februar, die beste Quote: 5,15 Millionen Menschen schalteten am frühen Nachmittag das ZDF ein, als Johannes Ludwig Gold holte. Auf Platz zwei der meistgesehenen Olympia-Übertragungen des ZDF landete das Skispringen von der Normalschanze am selben Tag mit 5,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 31,7 Prozent. Der 5-Minuten-Spitzenwert der Olympischen Spiele fiel (Stand: 10. Februar) wurde ebenfalls beim Skispringen von der Normalschanze erzielt: Am Sonntag, 6. Februar, sahen zwischen 13.35 und 13.40 Uhr 5,82 Millionen Menschen im ZDF zu. Den höchsten Marktanteil erreichte hingegen die ZDF-Übertragung des 15-Kilometer-Biathlonrennens der Frauen am Montag, 7. Februar 2022, mit 43,6 Prozent. Denise Herrmann holte hier Gold für Deutschland.

Die Olympischen Winterspiele in Peking enden am Sonntag, 20. Februar. Das ZDF überträgt die Wettkämpfe im Wechsel mit dem Ersten.