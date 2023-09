Das "ARD-Mittagsmagazin" stellt sich neu auf, und kommt ab Beginn kommenden Jahres aus Sachsen. Als Hauptmoderator wird dann Tino Böttcher tätig sein. Mit der ehemaligen Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka ist ein prominentes Gesicht für den Sport mit im Boot.

Das "ARD-Mittagsmagazin" bekommt ein neues Zuhause - und zwei neue Gesichter. Ab 2024 wird das Informationsformat aus Leipzig gesendet, mit verdoppelter Sendefläche: zwei Stunden statt einer. Dann übernimmt Timo Böttcher die Moderation, den Sport wird Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka präsentieren.

Der 40-jährige Böttcher, der unter anderem den "Sachsenspiegel" moderiert und für tagesschau24 im Einsatz ist, erklärt: "Ich bin unglaublich stolz, eine so renommierte Sendung präsentieren zu dürfen." Er trete "in riesige Fußstapfen meiner Moderationskolleginnen und -kollegen, die das Mittagsmagazin in den vergangenen 34 Jahren journalistisch geprägt haben".

"Ich freue mich darauf, künftig pünktlich zur Mittagszeit die wichtigsten Themen des Tages servieren zu dürfen", wird Böttcher in einer Pressemitteilung zitiert, Er sei "davon überzeugt, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern unser Menü aus aktuellen Informationen, hintergründigen Berichten, Talks und Service gut schmecken wird". Böttchers Vertretung übernimmt Wiebke Binder, seit 2014 für die Moderation von "MDR Aktuell" zuständig.

Mariama Jamanka freut sich auf "sportliche Vielfalt"

Ex-Profisportlerin Jamanka übernimmt zu Beginn kommenden Jahres den Sport. Für den MDR arbeitet sie bereits seit zwei Jahren als Co-Kommentatorin sowie Interviewerin im Bob-Team des Wintersports. Die 33-Jährige, die parallel in Berlin Psychologie studiert, ist zudem Mitglied des Ethikrats des DOSB. "Im kommenden Jahr stehen mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris gleich zwei Großereignisse an, die viele Menschen begeistern", blickt Jamanka in die nahe Zukunft.

Zugleich würde sich das Publikum für Breitensport und Fitnessthemen interessieren, Millionen Menschen seien ehrenamtlich in Vereinen engagiert. "Ich freue mich außerordentlich, diese sportliche Vielfalt zeigen, einordnen und stärken zu dürfen." Außerdem wird Stephanie Müller-Spirra das Team der MIMA-Sportredaktion unterstützen. Sie wird vor allem bei Fans und Teams vor Ort berichten.

Die Verantwortung des "ARD-Mittagsmagazins" sorgt für eine redaktionelle Neuaufstellung beim MDR: Ab 1. Januar 2021 werden die tagesaktuellen Redaktionen von "ARD-Brisant" und "MDR-Nachmittag" zu einer neuen Gemeinschaftsredaktion verschmolzen. Sie wird den Namen "Tagesmagazine und Dialog" tragen, gesteuert wird sie von Annette Just, seit 2018 Leiterin der "Brisant"-Redaktion.