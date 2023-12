Was mit einer einfachen Vorsorgeuntersuchung begann, endete mit einem Klinikaufenthalt: Bernd Herzsprung (81) musste sich operieren lassen - erneut. Doch nicht nur seine Gesundheit macht dem Schauspieler derzeit zu schaffen.

Die beiden verbindet eine lange Freundschaft - nun liegen sie zeitgleich im Krankenhaus. Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Schauspieler Fritz Wepper im Zuge einer Blutvergiftung in einer Münchner Klinik untergebracht ist. Wenig später musste nun auch sein Freund und Kollege Bernd Herzsprung im Krankenhaus behandelt werden. Denn im Rahmen einer Kontrolluntersuchung beim Kardiologen war Blut im Urin des 81-Jährigen gefunden worden.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der TV-Star bereits operiert wurde. Eine Auffälligkeit in der Blase sei der Ursprung allen Übels. "Das musste behandelt werden", erklärte Herzsprung nach dem Eingriff im Gespräch mit der Zeitung. Er sei - was seine Genesung betrifft - guter Dinge: "Ich hoffe, noch vor Heiligabend die Klinik verlassen zu können."

Erst vergangenes Jahr beteuerte Herzsprung im "Bild"-Interview: "Meine Jugendsünden, was den Konsum von allerlei Suchtmitteln anbelangt, waren zu belanglos, als dass sie Auswirkungen auf meine Gesundheit hätten." Nichtsdestotrotz sei ihm bewusst, dass der Tod "allgegenwärtig und unbesiegbar" sei.

"Sehr beunruhigt": Freunde und Familie sorgen sich um Bernd Herzsprung

Während der Schauspieler nach der OP optimistisch in die Zukunft blickt, zeigen sich Freunde und Familie besorgt. "Ich mache mir sehr große Sorgen um Bernd", betont seine Ex-Frau und Mutter seiner zwei Töchter, Barbara Engel. Schließlich wurde dem 81-Jährigen bei einer Not-OP bereits ein Stent gesetzt. Schönheitschirurg Werner Mang, ein enger Freund des Betroffenen, ist ebenfalls alarmiert: "Dass er jetzt wieder ins Krankenhaus gekommen ist, beunruhigt mich sehr."

Überdies verriet Mang, dass den Schauspieler momentan nicht nur das Thema Gesundheit beschäftige. Herzsprung müsse nach ganzen 14 Jahren nun aus seinem Mietshaus am Tegernsee in Oberbayern ausziehen. "Der vom Eigentümer geplante Hausverkauf und die Frage, wohin, hängt wie ein Damoklesschwert über Bernd", weiß Mang. Das habe den "Alles ist Liebe"-Darsteller sehr berührt. Laut dem Schönheitschirurgen könne sich der emotionale Stress auch auf die Gesundheit auswirken. Herzsprung bestätigte seine aktuelle Wohnsituation gegenüber der "Bild": "Ich suche dringend eine neue Wohnung, am liebsten am Tegernsee." Dabei sei er bereit, nach jedem Strohhalm zu greifen, der sich ihm biete.