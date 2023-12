Nicht nur Stars standen dieses Jahr mit ihrem Privatleben in der Öffentlichkeit, sondern auch Filme und Serien. Der "Google Jahresrückblick 2023" zeigt nun die Produktionen, nach denen am häufigsten gesucht wurde.

"Oppenheimer", "Willy Wonka", "The Witcher": 2023 eroberten zahlreiche Filme und Serien die Kinoleinwände - und Streamingplattformen. Nach welchen Produktionen oft gegoogelt wurde, zeigt nun der offizielle "Google Jahresrückblick 2023". Welcher Titel weckte das größte Interesse und wurde am häufigsten in Deutschland in die Suchleiste eingetippt?

Auf dem ersten Platz in der Kategorie "Filme" schaffte es Christopher Nolans "Oppenheimer", gefolgt vom Kassenschlager "Barbie". Danach folgen die Blockbuster "Avatar 2" und "John Wick: Kapitel 4" sowie "Im Westen nichts Neues", der dieses Jahr mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Comedian Felix Lobrecht schaffte es mit dem von ihm verfassten Coming-of-Age-Film "Sonne und Beton" auf Platz sechs. Ebenfalls zu den Top zehn gehören "Creed 3", der Oscar-Abräumer "Everything Everywhere All at Once", "Fast and Furious 10" und das Erster-Weltkriegsdrama "Luise".

Meistgegoogelte Serien: ZDF-Produktion auf Platz eins

Bei den "Serien" steht eine ZDF-Produktion ganz oben auf der Liste: "Gestern waren wir noch Kinder". Somit kommt die Fernsehserie sogar vor der weltweit populären Netflix-Produktion "Wednesday" mit Jenna Ortega. Auf Platz drei bis fünf liegen "One Piece", "Der Schwarm" und "Ginny and Georgia". Ebenfalls in die Top Ten schafften es "The Last of Us", "The Witcher", "Queen Charlotte", "Outer Banks" und "Liebes Kind".