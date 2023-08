Florence Pugh (27) sprach in einem Interview über ihr eigenes Körpergefühl und den Druck, den man als Schauspielerin in Hollywood spürt.

Druck in Hollywood und die Schönheitideale der Social-Media-Welt: "Oppenheimer"-Star Florence Pugh (27) hat in einem Interview eingeräumt, sie habe lange gebraucht, um ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist und sich wohlzufühlen.